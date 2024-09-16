Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на Курщине

МИД Украины обратилось к ООН и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области РФ, которые контролируют военные ВСУ.

МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите гражданских прав на Курщине

Как отметили в ведомстве, Украина соблюдает все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ.

В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.

С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий. Поделиться

Вместе с тем в министерстве добавили, что "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека на территории Курской области", они обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.

Также МИД обратился с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.

Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях, подытожили в МИД. Поделиться

Курская операция Сил обороны Украины выполнила три задачи

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан перечислил, какие задачи уже были выполнены в рамках контрнаступательных действий:

Нанесение превентивного удара по группировке противника, которое собиралось наступать на Сумщину.

Задача №1 была выполнена в первые дни. Группировка ВС РФ была рассеяна, а некоторые военные попали в плен.

Оперативное окружение теткинского выступления.

Вторая задача — попытаться взять в оперативное окружение так называемое теткинское выступление, которое выполнили даже с возросшими возможностями. То есть отрезали не только Теткино, — сказал Свитан. Поделиться

Сковка войск ВС РФ на направлении.