Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на Курщине

МИД Украины
Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на Курщине
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МИД Украины обратилось к ООН и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области РФ, которые контролируют военные ВСУ.

Главные тезисы

  • Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на территории Курской области, где идут боевые действия.
  • Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло соблюдение международного гуманитарного права и прав человека в регионе.
  • Украина выразила готовность оказывать всестороннее содействие сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях.
  • Курская операция Сил обороны Украины выполнила три ключевые задачи в рамках контрнаступательных действий.

МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите гражданских прав на Курщине

Как отметили в ведомстве, Украина соблюдает все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ.

В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.

С первых дней Курской операции Силы Обороны Украины как цивилизованная европейская армия проявили высокий профессионализм и соблюдение принципов международного гуманитарного права. Гражданские жители на территории Курской области получали и получают гуманитарную помощь, удовлетворение основных гуманитарных нужд, возможность выезда из районов боевых действий.

Вместе с тем в министерстве добавили, что "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека на территории Курской области", они обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.

Также МИД обратился с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.

Украина подтверждает неукоснительное соблюдение взятых на себя международных обязательств в упомянутых сферах и готова оказывать всестороннее содействие деятельности сотрудников ООН и МККК на указанных территориях, подытожили в МИД.

Курская операция Сил обороны Украины выполнила три задачи

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан перечислил, какие задачи уже были выполнены в рамках контрнаступательных действий:

  1. Нанесение превентивного удара по группировке противника, которое собиралось наступать на Сумщину.

Задача №1 была выполнена в первые дни. Группировка ВС РФ была рассеяна, а некоторые военные попали в плен.

  1. Оперативное окружение теткинского выступления.

Вторая задача — попытаться взять в оперативное окружение так называемое теткинское выступление, которое выполнили даже с возросшими возможностями. То есть отрезали не только Теткино, — сказал Свитан.

  1. Сковка войск ВС РФ на направлении.

Свитан сообщил, что уже более 50 тыс. россиян оттащили на Курское направление. Они вовлечены в восстановление линии обороны.

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