Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на Курщине

МИД Украины обратилось к ООН и Международному Комитету Красного Креста с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования в тех районах Курской области РФ, которые контролируют военные ВСУ.
Главные тезисы
- Украина призвала ООН и Красный Крест присоединиться к гуманитарной помощи на территории Курской области, где идут боевые действия.
- Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло соблюдение международного гуманитарного права и прав человека в регионе.
- Украина выразила готовность оказывать всестороннее содействие сотрудникам ООН и МККК на указанных территориях.
- Курская операция Сил обороны Украины выполнила три ключевые задачи в рамках контрнаступательных действий.
МИД призвал Красный Крест и ООН присоединиться к защите гражданских прав на Курщине
Как отметили в ведомстве, Украина соблюдает все нормы и принципы международного гуманитарного права и прав человека, осуществляя эффективный контроль отдельных районов Курской области РФ.
В частности, речь идет о защите гражданского населения при ведении боевых действий.
Вместе с тем в министерстве добавили, что "принимая во внимание гуманитарную ситуацию и необходимость надлежащего обеспечения основополагающих прав человека на территории Курской области", они обратились в Организацию Объединенных Наций с просьбой присоединиться к мерам гуманитарного реагирования на этой территории и направили ООН соответствующую ноту.
Также МИД обратился с подобной нотой в Международный Комитет Красного Креста.
Курская операция Сил обороны Украины выполнила три задачи
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан перечислил, какие задачи уже были выполнены в рамках контрнаступательных действий:
Нанесение превентивного удара по группировке противника, которое собиралось наступать на Сумщину.
Задача №1 была выполнена в первые дни. Группировка ВС РФ была рассеяна, а некоторые военные попали в плен.
Оперативное окружение теткинского выступления.
Сковка войск ВС РФ на направлении.
Свитан сообщил, что уже более 50 тыс. россиян оттащили на Курское направление. Они вовлечены в восстановление линии обороны.
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