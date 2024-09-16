ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины срывают коварные планы российской армии и удерживают позиции, несмотря на многочисленные штурмы. С начала суток 16 сентября уже зафиксировано 99 боестолкновений. Наиболее горячими направлениями остаются Кураховский и Покровский.

Актуальная ситуация на фронте 16 сентября

В строительстве Генштаба ВСУ указано, что российская армия продолжает атаковать пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадал приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелу вражеской артиллерией подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб. Поделиться

Российская авиация также обстреливает Курскую область, с начала суток сбросила уже 15 КАБов.

Актуальная информация на фронте по состоянию на 16:00 16 сентября:

На Купянском направлении российская армия пыталась семь раз штурмовать позиции ВСУ. Четыре боя продолжаются.

На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак, еще шесть боестолкновений продолжались по состоянию на 16:00.

На Северском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны Украины вблизи Ивано-Дарьевки. Штурм был отражен.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре российских атаки: по две вблизи Часового Яра и Васюковки.

На Торецком направлении оккупационные войска совершили 12 штурмов. Девять из них ВСУ успешно отбили, еще три боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении зафиксировано 24 атаки. По состоянию на 16:00 четыре боестолкновения продолжались.

На Кураховском направлении произошло 26 штурмов армией противника. ВСУ отбили 19 боев до 16:00, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Времивском направлении с начала суток произошло пять штурмов. Два из них уже отбиты.

На Ореховском направлении российская армия обстреливает позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру по различному вооружению.

На Приднепровском направлении произошло два штурма. ВСУ откинули врага.

Потери РФ в войне против Украины

По обновленным данным, армия РФ потеряла 634 860 военных, из них 1060 — за последние сутки.

Потери техники российских вооруженных сил: