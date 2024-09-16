ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины срывают коварные планы российской армии и удерживают позиции, несмотря на многочисленные штурмы. С начала суток 16 сентября уже зафиксировано 99 боестолкновений. Наиболее горячими направлениями остаются Кураховский и Покровский.

Главные тезисы

  • Российская армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, используя артиллерию и авиацию.
  • Наибольшая активность российских войск наблюдается на Кураховском (26 штурмов) и Покровском направлении (24 атаки).
  • Значительное количество атак также зафиксировано на Лиманском (12 отраженных атак, 6 продолжаются) и Торецком (12 штурмов) направлениях.
  • На большинстве направлений ВСУ успешно отбили атаки противника, но на некоторых участках боевые столкновения все еще продолжаются.
  • Российская авиация выпустила 15 КАБ по Курской области.

Актуальная ситуация на фронте 16 сентября

В строительстве Генштаба ВСУ указано, что российская армия продолжает атаковать пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

От циничных обстрелов с территории Российской Федерации пострадал приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Обстрелу вражеской артиллерией подверглись Волковка, Новая Слобода, Большая Березка, Порохонь и Гремяч. Захватчики нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки и Новониколаевка, сбросив 11 авиабомб.

Российская авиация также обстреливает Курскую область, с начала суток сбросила уже 15 КАБов.

Актуальная информация на фронте по состоянию на 16:00 16 сентября:

  • На Купянском направлении российская армия пыталась семь раз штурмовать позиции ВСУ. Четыре боя продолжаются.

  • На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак, еще шесть боестолкновений продолжались по состоянию на 16:00.

  • На Северском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны Украины вблизи Ивано-Дарьевки. Штурм был отражен.

  • На Краматорском направлении зафиксировано четыре российских атаки: по две вблизи Часового Яра и Васюковки.

  • На Торецком направлении оккупационные войска совершили 12 штурмов. Девять из них ВСУ успешно отбили, еще три боевых столкновения продолжаются.

  • На Покровском направлении зафиксировано 24 атаки. По состоянию на 16:00 четыре боестолкновения продолжались.

  • На Кураховском направлении произошло 26 штурмов армией противника. ВСУ отбили 19 боев до 16:00, еще семь боестолкновений продолжаются.

  • На Времивском направлении с начала суток произошло пять штурмов. Два из них уже отбиты.

  • На Ореховском направлении российская армия обстреливает позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру по различному вооружению.

  • На Приднепровском направлении произошло два штурма. ВСУ откинули врага.

Потери РФ в войне против Украины

По обновленным данным, армия РФ потеряла 634 860 военных, из них 1060 — за последние сутки.

Потери техники российских вооруженных сил:

  • танков — 8683 (+3);

  • боевых бронированных машин — 17 071 (+8);

  • артиллерийских систем — 18 123 (+14);

  • РСЗО — 1 187 (+1);

  • средств ПВО — 947;

  • самолетов — 369;

  • вертолетов — 328;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 263 (+29);

  • крылатых ракет — 2592;

  • кораблей/катеров — 28;

  • подводных лодок — 1;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 712 (+28);

  • специальной техники — 3090.

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