ВСУ отразили 99 атак армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины срывают коварные планы российской армии и удерживают позиции, несмотря на многочисленные штурмы. С начала суток 16 сентября уже зафиксировано 99 боестолкновений. Наиболее горячими направлениями остаются Кураховский и Покровский.
Главные тезисы
- Российская армия продолжает обстреливать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей, используя артиллерию и авиацию.
- Наибольшая активность российских войск наблюдается на Кураховском (26 штурмов) и Покровском направлении (24 атаки).
- Значительное количество атак также зафиксировано на Лиманском (12 отраженных атак, 6 продолжаются) и Торецком (12 штурмов) направлениях.
- На большинстве направлений ВСУ успешно отбили атаки противника, но на некоторых участках боевые столкновения все еще продолжаются.
- Российская авиация выпустила 15 КАБ по Курской области.
Актуальная ситуация на фронте 16 сентября
В строительстве Генштаба ВСУ указано, что российская армия продолжает атаковать пограничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
Российская авиация также обстреливает Курскую область, с начала суток сбросила уже 15 КАБов.
Актуальная информация на фронте по состоянию на 16:00 16 сентября:
На Купянском направлении российская армия пыталась семь раз штурмовать позиции ВСУ. Четыре боя продолжаются.
На Лиманском направлении ВСУ отразили 12 атак, еще шесть боестолкновений продолжались по состоянию на 16:00.
На Северском направлении россияне атаковали позиции Сил обороны Украины вблизи Ивано-Дарьевки. Штурм был отражен.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре российских атаки: по две вблизи Часового Яра и Васюковки.
На Торецком направлении оккупационные войска совершили 12 штурмов. Девять из них ВСУ успешно отбили, еще три боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении зафиксировано 24 атаки. По состоянию на 16:00 четыре боестолкновения продолжались.
На Кураховском направлении произошло 26 штурмов армией противника. ВСУ отбили 19 боев до 16:00, еще семь боестолкновений продолжаются.
На Времивском направлении с начала суток произошло пять штурмов. Два из них уже отбиты.
На Ореховском направлении российская армия обстреливает позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру по различному вооружению.
На Приднепровском направлении произошло два штурма. ВСУ откинули врага.
Потери РФ в войне против Украины
По обновленным данным, армия РФ потеряла 634 860 военных, из них 1060 — за последние сутки.
Потери техники российских вооруженных сил:
танков — 8683 (+3);
боевых бронированных машин — 17 071 (+8);
артиллерийских систем — 18 123 (+14);
РСЗО — 1 187 (+1);
средств ПВО — 947;
самолетов — 369;
вертолетов — 328;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 263 (+29);
крылатых ракет — 2592;
кораблей/катеров — 28;
подводных лодок — 1;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 712 (+28);
специальной техники — 3090.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-