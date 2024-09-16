ЗСУ відбили 99 атак армії РФ з початку доби

Сили оборони України зривають підступні плани російської армії та утримують позиції, попри чисельні штурми. З початку доби 16 вересня вже зафіксовано 99 боєзіткнень. Найбільш гарячими напрямками залишаються Курахівський та Покровський.

Актуальна ситуація на фронті 16 вересня

У зведенні Генштабу ЗСУ вказано, що російська армія продовжує атакувати прикордонні населенні пункти на Сумщині та Чернігівщині.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждал прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Вовківка, Нова Слобода, Велика Берізка, Порохонь та Грем’яч. Авіаударів загарбники завдали по районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки та Новомиколаївка, скинувши 11 авіабомб. Поширити

Російська авіація також обстрілює Курську область, з початку доби скинула вже 15 КАБів.

Актуальна інформація на фронті станом на 16:00 16 вересня:

На Куп’янському напрямку російська армія намагалась сім разів штурмувати позиції ЗСУ. Чотири бої тривають.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак, ще шість боєзіткнень тривали станом на 16:00.

На Сіверському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони України поблизу Івано-Дар’ївки. Штурм було відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири російських атаки: по дві поблизу Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку окупаційні війська здійснили 12 штурмів. Дев’ять з них ЗСУ успішно відбили, ще три бойових зіткнення тривають.

На Покровському напрямку зафіксовано 24 атаки. Станом на 16:00 ще чотири боєзіткнення продовжувались.

На Курахівському напрямку відбулось 26 штурмів армією противника. ЗСУ відбили 19 боїв до 16:00, ще сім боєзіткнень тривають.

На Времівському напрямку з початку доби відбулось п’ять штурмів. Два з них вже відбиті.

На Оріхівському напрямку російська армія обстрілює позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру з різного озброєння.

На Придніпровському напрямку відбулось два штурми. ЗСУ відкинули ворога.

Втрати РФ у війні проти України

За оновленими даними, армія РФ втратила 634 860 військових, з них 1060 — за останню добу.

Втрати техніки російських Збройних сил: