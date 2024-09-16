ЗСУ відбили 99 атак армії РФ з початку доби

Сили оборони України зривають підступні плани російської армії та утримують позиції, попри чисельні штурми. З початку доби 16 вересня вже зафіксовано 99 боєзіткнень. Найбільш гарячими напрямками залишаються Курахівський та Покровський.
Головні тези:
- Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію та авіацію.
- Найбільша активність російських військ спостерігається на Курахівському напрямку (26 штурмів) та Покровському напрямку (24 атаки).
- Значна кількість атак також зафіксована на Лиманському (12 відбитих атак, 6 тривають) та Торецькому (12 штурмів) напрямках.
- На більшості напрямків ЗСУ успішно відбили атаки противника, але на деяких ділянках бойові зіткнення все ще тривають.
- Російська авіація випустила 15 КАБів по Курській області.
Актуальна ситуація на фронті 16 вересня
У зведенні Генштабу ЗСУ вказано, що російська армія продовжує атакувати прикордонні населенні пункти на Сумщині та Чернігівщині.
Російська авіація також обстрілює Курську область, з початку доби скинула вже 15 КАБів.
Актуальна інформація на фронті станом на 16:00 16 вересня:
На Куп’янському напрямку російська армія намагалась сім разів штурмувати позиції ЗСУ. Чотири бої тривають.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак, ще шість боєзіткнень тривали станом на 16:00.
На Сіверському напрямку росіяни атакували позиції Сил оборони України поблизу Івано-Дар’ївки. Штурм було відбито.
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири російських атаки: по дві поблизу Часового Яру та Васюківки.
На Торецькому напрямку окупаційні війська здійснили 12 штурмів. Дев’ять з них ЗСУ успішно відбили, ще три бойових зіткнення тривають.
На Покровському напрямку зафіксовано 24 атаки. Станом на 16:00 ще чотири боєзіткнення продовжувались.
На Курахівському напрямку відбулось 26 штурмів армією противника. ЗСУ відбили 19 боїв до 16:00, ще сім боєзіткнень тривають.
На Времівському напрямку з початку доби відбулось п’ять штурмів. Два з них вже відбиті.
На Оріхівському напрямку російська армія обстрілює позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру з різного озброєння.
На Придніпровському напрямку відбулось два штурми. ЗСУ відкинули ворога.
Втрати РФ у війні проти України
За оновленими даними, армія РФ втратила 634 860 військових, з них 1060 — за останню добу.
Втрати техніки російських Збройних сил:
танків — 8 683 (+3);
бойових броньованих машин — 17 071 (+8);
артилерійських систем — 18 123 (+14);
РСЗВ — 1 187 (+1);
засобів ППО — 947;
літаків — 369;
гелікоптерів — 328;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 263 (+29);
крилатих ракет — 2 592;
кораблів/катерів — 28;
підводних човнів — 1;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 712 (+28);
спеціальної техніки — 3 090.
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