ЗСУ відбили 83 атаки російської армії з початку доби

Сили оборони України дають жорстку відсіч ворогу. Згідно з оперативним зведенням Генштабу станом на 16:00 14 вересня російська армія 83 рази штурмувала позиції ЗСУ.
Головні тези:
- Російська армія продовжує штурмувати позиції ЗСУ на різних напрямках.
- Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках фронту.
- Армія РФ застосовує авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської області, обстрілюючи позиції ЗСУ та мирні населені пункти.
- З початку доби вже відбулось 83 атаки позицій Сил оборони України.
Актуальна ситуація на фронті 14 вересня
Російська армія намагається просунутись на різних напрямках. Найбільше боїв ведеться на Покровському та Курахівському напрямках.
Армія РФ продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та мирні населені пункти поблизу кордону авіацією та артилерією.
Оперативна інформація Генштабу станом на 16:00 14 вересня по кожному відтинку фронту:
На Харківському напрямку зафіксовано три штурми. Росіяни хотіли просунутись поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку з початку доби зафіксовано чотири спроби наступальних дій армії РФ. Окупаційні війська штурмували позиції ЗСУ поблизу Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку з початку доби зафіксували 11 штурмів. П’ять боєзіткнень тривало на час написання зведення.
На Сіверському напрямку відбулось три бойових зіткнення з початку доби.
На Краматорському напрямку російська армія здійснила один штурм. Окупаційні війська атакували позиції ЗСУ біля Андріївки.
На Торецькому напрямку зафіксовано шість атак. Російська авіація обстріляла КАБами Костянтиніку, Катеринівку, Клебан-Бик. Дружбу обстріляли НАР.
На Покровському напрямку з початку доби армія РФ здійснила 23 атаки. Шість боєзіткнень тривають.
На Курахівському напрямку вже відбулось 27 боїв, з яких три досі продовжуються.
На Времівському напрямку відбито два штурми.
На Придніпровському напрямку з початку доби росіяни двічі атакували позиції ЗСУ. Ворожі штурми відбиті.
Втрати армії РФ у війні проти України
Генштаб ЗСУ зранку 14 вересня оновив кількість втрат російської армії за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Кількість втрачених військових виросла до 632 630 солдатів.
За останню добу ліквідовано 1210 російських військових.
Актуальні втрати армії РФ у техніці:
танків — 8674 (+3) од;
ББМ — 17043 (+40) од;
артилерійських систем — 18086 (+25) од;
РСЗВ — 1186 (+1) од;
засобів ППО — 946 (+1) од;
літаків — 369 од;
гелікоптерів — 328 од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15149 (+36) од;
крилатих ракет — 2591 од;
кораблів та катерів — 28 од;
підводних човнів — 1 од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24631 (+71) од;
спеціальної техніки — 3084 (+13).
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