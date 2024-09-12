ЗСУ знищили понад 1200 окупантів РФ, 73 артсистем та 17 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 630 200 військових.
Головні тези:
- За добу ЗСУ знищили 1270 російських загарбників та велику кількість техніки, включаючи танки, артилерійські системи та літаки.
- Протягом минулої доби на фронті було зафіксовано 105 бойових зіткнень, зокрема 16 ворожих атак на Куп’янському напрямку.
- Українські війська відбивали штурмові дії противника на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.
- На Курахівському напрямку ворог намагався прорвати оборону 23 рази в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8653 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 16 955 (+17) од.;
артилерійських систем — 18 009 (+73) од.;
РСЗВ — 1184 (+2) од.;
засоби ППО — 945 (+2) од.;
літаків — 369 (+1) од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 033 (+43) од.;
крилатих ракет — 2591 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 481 (+93) од.;
спеціальної техніки — 3061 (+2) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.
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