ВСУ уничтожили более 1200 окупантов РФ, 73 артсистем и 17 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 630 200 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1200 окупантов РФ и значительное количество техники, включая 73 артиллерийские системы и 17 ББМ.
- Общее количество потерь российской армии в ходе вторжения в Украину уже превысило 630 200 военных.
- На фронте зафиксированы 105 боевых столкновений, включая штурмовые действия противника на различных направлениях, таких как Купянском, Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском.
- Усилия украинских сил обороны сосредоточены на отражении вражеских атак в различных районах, что помогает эффективно удерживать врага.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8653 (+11) ед;
боевых бронированных машин — 16 955 (+17) ед;
артиллерийских систем — 18 009 (+73) ед;
РСЗО — 1184 (+2) ед.;
средства ПВО — 945 (+2) ед;
самолетов — 369 (+1) ед;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 033 (+43) ед;
крылатых ракет — 2591 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 481 (+93) ед;
специальной техники — 3061 (+2) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений.
На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий окупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового и Дибровы.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. В общем, враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск в этом направлении.
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