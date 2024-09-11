ВСУ отразили 58 атак армии РФ с начала суток. Горячее всего на Покровском направлении

С начала суток Вооруженные силы Украины отразили 58 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 11 сентября.
Главные тезисы
- Наиболее интенсивные бои между ВСУ и армией РФ происходят на Покровском направлении, хотя общее количество атак значительно уменьшилось.
- Россияне продолжают обстреливать приграничные районы Сумской и Черниговской областей, используя артиллерию и авиацию.
- На Харьковском и Купянском направлениях зафиксировано несколько боев, некоторые из которых продолжались на момент сборки.
- Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском (16), Кураховском (14) и Лиманском (9) направлениях.
Актуальная ситуация на фронте вечером 11 сентября
Согласно данным Генштаба, горячее всего на Покровском направлении. Хотя общее количество атак уменьшилось в разы, но россияне не оставляют попыток продвинуться почти на всех участках фронта.
Данные по сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 11 сентября:
На Харьковском направлении зафиксировано два боя вблизи Гатища и Тихого. Они продолжались во время написании сводки.
На Купянском направлении с начала суток произошло пять столкновений. Один бой продолжается вблизи Синьковки.
На Лиманском направлении зафиксировано девять боестолкновений. По состоянию на 16:00 продолжались три боя.
На Торецком направлении россияне трижды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Торецка и Нелиповки.
На Покровском направлении россияне совершили 16 атак с начала суток. 13 из них уже отбиты. По состоянию на 16:00 три боестолкновения продолжались.
На Кураховском направлении зафиксировано 14 российских штурмов. Из них восемь продолжалось при написании сводки.
На Времивском направлении произошло три атаки. Силы обороны отразили их.
На Ореховском направлении с начала суток зафиксировали два боестолкновения.
На Приднепровском направлении россияне организовали четыре атаки, но были отброшены назад.
Потери России в войне против Украины
По состоянию на 11 сентября 2024 года потери российской армии после начала полномасштабной войны составляют 628 930 военных.
За сутки ВСУ уничтожили 1140 военных ВС РФ.
Актуальные потери врага в технике изображены на утренней инфографике Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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