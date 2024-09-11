ВСУ отразили 58 атак армии РФ с начала суток. Горячее всего на Покровском направлении

С начала суток Вооруженные силы Украины отразили 58 атак. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 11 сентября.

Актуальная ситуация на фронте вечером 11 сентября

Согласно данным Генштаба, горячее всего на Покровском направлении. Хотя общее количество атак уменьшилось в разы, но россияне не оставляют попыток продвинуться почти на всех участках фронта.

Захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Поповка, Грабовское, Порозок, Александровка, Бояро-Лежачи, Любимовка, Новая Слобода, Белая Береза, Мезеновка, Клюсы, Семеновка, Николаевка, Красный Хутор. Также противник нанес авиационных ударов по Семеновке, Иващенкову, Владимировке, Белой Берегу, Свободной Слободе, Кондратовке и Поповке, в общей сложности сбросив 14 авиационных бомб. Поделиться

Данные по сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 11 сентября:

На Харьковском направлении зафиксировано два боя вблизи Гатища и Тихого. Они продолжались во время написании сводки.

На Купянском направлении с начала суток произошло пять столкновений. Один бой продолжается вблизи Синьковки.

На Лиманском направлении зафиксировано девять боестолкновений. По состоянию на 16:00 продолжались три боя.

На Торецком направлении россияне трижды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении россияне совершили 16 атак с начала суток. 13 из них уже отбиты. По состоянию на 16:00 три боестолкновения продолжались.

На Кураховском направлении зафиксировано 14 российских штурмов. Из них восемь продолжалось при написании сводки.

На Времивском направлении произошло три атаки. Силы обороны отразили их.

На Ореховском направлении с начала суток зафиксировали два боестолкновения.

На Приднепровском направлении россияне организовали четыре атаки, но были отброшены назад.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 11 сентября 2024 года потери российской армии после начала полномасштабной войны составляют 628 930 военных.

За сутки ВСУ уничтожили 1140 военных ВС РФ.

Актуальные потери врага в технике изображены на утренней инфографике Генштаба Вооруженных Сил Украины.