ЗСУ відбили 58 атак армії РФ з початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку

З початку доби Збройні сили України відбили 58 атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 11 вересня.

Актуальна ситуація на фронті увечері 11 вересня

Згідно з даними Генштабу, найгарячіше на Покровському напрямку. Хоч загальна кількість атак зменшилась в рази, але росіяни не залишають спроб просунутись майже на всіх відтинках фронту.

Загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Попівка, Грабовське, Порозок, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Любимівка, Нова Слобода, Біла Береза, Мезенівка, Клюси, Семенівка, Миколаївка, Красний Хутір. Також противник завдав авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб. Поширити

Дані зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 вересня:

На Харківському напрямку зафіксовано два бої поблизу Гатища і Тихого. Вони тривали під час написання зведення.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось п’ять зіткнень. Один бій триває поблизу Синьківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Станом на 16:00 тривали три бої.

На Торецькому напрямку росіяни тричі штурмували позиції Сил оборони поблизу Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 16 атак з початку доби. 13 з них вже відбито. Станом на 16:00 три боєзіткнення продовжувались.

На Курахівському напрямку зафіксовано 14 російських штурмів. З них вісім тривали під час написання зведення.

На Времівському напрямку відбулось три атаки. Сили оборони відбили їх.

На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксували два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку росіяни організували чотири атаки, але були відкинуті назад.

Втрати Росії у війні проти України

Станом на 11 вересня 2024 року втрати російської армії після початку повномасштабної війни становлять 628 930 військових.

За добу ЗСУ знищили 1140 військових ЗС РФ.

Актуальні втрати ворога у техніці зображені на ранковій інфографіці Генштабу Збройних сил України.