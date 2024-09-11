ЗСУ відбили 58 атак армії РФ з початку доби. Найгарячіше на Покровському напрямку

З початку доби Збройні сили України відбили 58 атак. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 11 вересня.
Головні тези:
- Найінтенсивніші бої між ЗСУ та армією РФ відбуваються на Покровському напрямку, хоча загальна кількість атак значно зменшилась.
- Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей, використовуючи артилерію та авіацію.
- На Харківському та Куп'янському напрямках зафіксовано кілька боїв, деякі з яких тривали на момент складання зведення.
- Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському (16), Курахівському (14) та Лиманському (9) напрямках.
Актуальна ситуація на фронті увечері 11 вересня
Згідно з даними Генштабу, найгарячіше на Покровському напрямку. Хоч загальна кількість атак зменшилась в рази, але росіяни не залишають спроб просунутись майже на всіх відтинках фронту.
Дані зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 11 вересня:
На Харківському напрямку зафіксовано два бої поблизу Гатища і Тихого. Вони тривали під час написання зведення.
На Куп’янському напрямку з початку доби відбулось п’ять зіткнень. Один бій триває поблизу Синьківки.
На Лиманському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень. Станом на 16:00 тривали три бої.
На Торецькому напрямку росіяни тричі штурмували позиції Сил оборони поблизу Торецька та Неліпівки.
На Покровському напрямку росіяни здійснили 16 атак з початку доби. 13 з них вже відбито. Станом на 16:00 три боєзіткнення продовжувались.
На Курахівському напрямку зафіксовано 14 російських штурмів. З них вісім тривали під час написання зведення.
На Времівському напрямку відбулось три атаки. Сили оборони відбили їх.
На Оріхівському напрямку з початку доби зафіксували два боєзіткнення.
На Придніпровському напрямку росіяни організували чотири атаки, але були відкинуті назад.
Втрати Росії у війні проти України
Станом на 11 вересня 2024 року втрати російської армії після початку повномасштабної війни становлять 628 930 військових.
За добу ЗСУ знищили 1140 військових ЗС РФ.
Актуальні втрати ворога у техніці зображені на ранковій інфографіці Генштабу Збройних сил України.
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