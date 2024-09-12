Між ЗСУ та армією РФ відбулось 79 боєзіткнень з початку доби

Генштаб повідомляє, що найбільше російських штурмів зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках. Окупанти також продовжують обстрілювати прикордонні громади.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Івано-Шийчине, Грем’яч, Суходіл, Порозок. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Павлівки, Мар’їного, Білопілля, Ободів та Річок.

Актуальна ситуація на фронті станом на 16:00 згідно зі зведенням Генштабу:

На Сіверському напрямку противник намагався просунутись поблизу Верхньокам’янського. Спроби росіян були невдалими. Станом на 16:00 тривав один бій.

На Лиманському напрямку зафіксовано три російські атаки. Сили оборони України успішно їх відбили.

На Куп’янському напрямку станом на 16:00 тривав бій. Раніше ЗСУ відкинули росіян, які проводили наступальні дії поблизу Колісниківки та Синьківки.

На Харківському напрямку з початку доби зафіксовано два російських штурми. Окупанти хотіли просунутись в районі Вовчанська.

На Краматорському напрямку ЗСУ на момент написання зведення тривало чотири бої. Генштаб не наводить кількість зіткнень на цьому відтинку фронту з початку доби.

На Торецькому напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Бої йшли в районах Нью-Йорка та Неліпівки. Окупанти застосовували бомбардувальну авіацію, проте все одно отримали жорстку відсіч від ЗСУ.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 20 атак. З них 14 відбили, а на момент написання зведення точилось ще шість.

На Курахівському напрямку зафіксовано 33 бойових зіткнення. 27 Сили оборони України вже відбили. Найгарячіші бої точаться поблизу населеного пункту Георгіївка.

На Времівському напрямку відбулось дві атаки з початку доби.