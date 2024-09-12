Між ЗСУ та армією РФ відбулось 79 боєзіткнень з початку доби

ЗСУ продовжують відбивати штурми російської армії. Згідно зі зведенням Генштабу на 16:00 12 вересня, між Силами оборони України та ЗС РФ відбулось 79 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Найінтенсивніші бої відбуваються на Курахівському напрямку, де зафіксовано 33 бойових зіткнення, з яких 27 вже відбито українськими силами.
- На Покровському напрямку також спостерігається значна активність — зафіксовано 20 атак, з яких 14 вже відбито українськими захисниками.
- Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні громади Харківської, Чернігівської та Сумської областей, застосовуючи артилерію та міномети.
- Окупанти завдали авіаударів із застосуванням керованих авіабомб по районах Павлівки, Мар'їного, Білопілля, Ободів та Річок.
- Загалом з початку доби до 16:00 Генштаб зафіксував понад 79 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
Актуальна ситуація на фронті на 12 вересня
Генштаб повідомляє, що найбільше російських штурмів зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках. Окупанти також продовжують обстрілювати прикордонні громади.
Актуальна ситуація на фронті станом на 16:00 згідно зі зведенням Генштабу:
На Харківському напрямку з початку доби зафіксовано два російських штурми. Окупанти хотіли просунутись в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку станом на 16:00 тривав бій. Раніше ЗСУ відкинули росіян, які проводили наступальні дії поблизу Колісниківки та Синьківки.
На Лиманському напрямку зафіксовано три російські атаки. Сили оборони України успішно їх відбили.
На Сіверському напрямку противник намагався просунутись поблизу Верхньокам’янського. Спроби росіян були невдалими. Станом на 16:00 тривав один бій.
На Краматорському напрямку ЗСУ на момент написання зведення тривало чотири бої. Генштаб не наводить кількість зіткнень на цьому відтинку фронту з початку доби.
На Торецькому напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення. Бої йшли в районах Нью-Йорка та Неліпівки. Окупанти застосовували бомбардувальну авіацію, проте все одно отримали жорстку відсіч від ЗСУ.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 20 атак. З них 14 відбили, а на момент написання зведення точилось ще шість.
На Курахівському напрямку зафіксовано 33 бойових зіткнення. 27 Сили оборони України вже відбили. Найгарячіші бої точаться поблизу населеного пункту Георгіївка.
На Времівському напрямку відбулось дві атаки з початку доби.
На Придніпровському напрямку росіяни двічі проводили наступальні дії.
Втрати Росії у війні проти України
Станом на ранок 12 вересня, Сили оборони України знищили 630200 окупантів.
За останню добу ліквідовано 1270 російських військових.
Втрати росіян у техніці станом на 12 вересня 2024 року:
танків — 8653 (+11) од.;
бойових броньованих машин — 16 955 (+17) од.;
артилерійських систем — 18 009 (+73) од.;
РСЗВ — 1184 (+2) од.;
засоби ППО — 945 (+2) од.;
літаків — 369 (+1) од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 033 (+43) од.;
крилатих ракет — 2591 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 481 (+93) од.;
спеціальної техніки — 3061 (+2) од.
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