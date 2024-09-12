Между ВСУ и армией РФ произошло 79 боестолкновений с начала суток

ВСУ продолжают отражать штурмы российской армии. Согласно сводке Генштаба на 16:00 12 сентября, между Силами обороны Украины и ВС РФ произошло 79 боевых столкновений.

Актуальная ситуация на фронте на 12 сентября

Генштаб сообщает, что больше всего российских штурмов зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях. Оккупанты также продолжают обстреливать приграничье.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов в Харьковской, Черниговской и Сумской пострадали, в частности, общины населенных пунктов Тимофеевка, Ивано-Шийчине, Гремяч, Суходол, Порозок. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Павловки, Марьиного, Белополья, Ободов и Речек. Поделиться

Актуальная ситуация на фронте по состоянию на 16:00 согласно сводке Генштаба:

На Харьковском направлении с начала суток зафиксировано два российских штурма. Оккупанты хотели продвинуться в районе Волчанска.

На Купянском направлении по состоянию на 16:00 продолжался бой. Ранее ВСУ откинули россиян, проводивших наступательные действия вблизи Колесниковки и Синьковки.

На Лиманском направлении зафиксированы три российских атаки. Силы обороны Украины успешно отбили их.

На Северском направлении противник пытался продвинуться вблизи Верхнекаменского. Попытки россиян были неудачными. По состоянию на 16:00 продолжалось одно сражение.

На Краматорском направлении ВСУ на момент написания сводки продолжалось четыре боя. Генштаб не приводит количество столкновений на этом отрезке фронта с начала суток.

На Торецком направлении зафиксировано четыре боестолкновения. Бои шли в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Оккупанты применяли бомбардировочную авиацию, однако все равно получили жесткий отпор от ВСУ.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 20 атак. Из них 14 отбили, а на момент написания сводки шло еще шесть.

На Кураховском направлении зафиксировано 33 боевых столкновения. 27 Силы обороны Украины уже отбили. Самые горячие бои ведутся вблизи населенного пункта Георгиевка.

На Времивском направлении произошло две атаки с начала суток.

На Приднепровском направлении россияне дважды проводили наступательные действия.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на утро 12 сентября Силы обороны Украины уничтожили 630200 оккупантов.

За последние сутки ликвидировано 1270 российских военных.

Потери россиян в технике по состоянию на 12 сентября 2024 года:

танков — 8653 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 16 955 (+17) ед.;

артиллерийских систем — 18 009 (+73) ед.;

РСЗО — 1184 (+2) ед.;

средства ПВО — 945 (+2) ед.;

самолетов — 369 (+1) ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 033 (+43) ед.;

крылатых ракет — 2591 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 24 481 (+93) ед.;

специальной техники — 3061 (+2) ед.