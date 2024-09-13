ЗСУ відбили 69 атак армії РФ з початку доби

Сили оборони України продовжують стримувати російську армію, йдуть бої майже на всіх напрямках фронту. З початку доби 13 вересня сумарно зафіксовано 69 штурмів ЗС РФ.

Актуальна ситуація на фронті 13 вересня

Росіяни продовжують спроби просунутись майже на всіх напрямках. У зведенні Генштабу станом на 16:00 13 вересня йдеться про 69 штурмових дій армії РФ з початку доби.

Російська авіація бомбардує населені пункти в прикордонних областях. Вона також масовано обстріляла Курську область.

Агресор завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Павлівка, Охтирка, Ямпіль та Кисла Дубина, застосувавши вісім КАБів. Бомбардують росіяни Курську область РФ: за наявною інформацією на даний час по її території завдано 15 ударів шістнадцятьма керованими авіабомбами. Поширити

Актуальна інформація про ситуацію на фронті станом на 16:00 13 вересня:

На Харківському напрямку зафіксована одна атака. Росіяни хотіли просунутись поблизу Гатища, але були відкинуті українськими військовими.

На Куп’янському напрямку ЗСУ вже відбили дві атаки поблизу Петропавлівки та Стельмахівки. Три бойові зіткнення тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано 14 атак. Станом на 16:00, десять з них відбили, а чотири продовжуються.

На Сіверському напрямку було три російські штурми. Без успіхів для армії РФ.

На Краматорському напрямку триває два боєзіткнення. Одну атаку росіян ЗСУ відбили раніше.

На Торецькому напрямку окупаційні війська активно застосовують авіацію. З початку доби зафіксовано дві спроби росіян просунутись

На Покровському напрямку відбулось 11 атак. Два боєзіткнення тривали станом на 16:00.

На Курахівському напрямку зафіксовано 21 атаку. Під час написання зведення Генштабу точились чотири бої поблизу Костянтинівки та Желанного Першого.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили чотири штурми. Ще три бої тривають.

На Придніпровському напрямку зафіксовано дві російські атаки. Одну Сили оборони України відбили, інша тривала станом на 16:00.

На двох напрямках з початку доби 13 вересня було тихо. Йдеться про Гуляйпільський та Оріхівський.

Втрати армії РФ у війні проти України

Загальна кількість ліквідованих російських солдатів за даними Генштабу України оцінюється у 631 420. З них 1220 були вбиті чи поранені за останню добу.

Загальні втрати армії РФ проти України:

танків — 8 671 (+18) од.;

ББМ — 17 003 (+48) од.;

артилерійських систем — 18 061 (+52) од.;

РСЗВ — 1 185 (+1) од.;

засобів ППО — 945 од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 113 (+80) од.;

крилатих ракет — 2 591 од.;

кораблів або катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;,

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 560 (+79) од.;

спеціальної техніки — 3 071 (+10) од.