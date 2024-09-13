ВСУ отразили 69 атак армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины продолжают сдерживать российскую армию, бои идут почти по всем направлениям фронта. С начала суток 13 сентября суммарно зафиксировано 69 штурмов ВС РФ.

Актуальная ситуация на фронте 13 сентября

Россияне продолжают попытки продвинуться почти по всем направлениям. В строительстве Генштаба по состоянию на 16:00 13 сентября речь идет о 69 штурмовых действиях армии РФ с начала суток.

Российская авиация бомбит населенные пункты в приграничных областях. Она также массированно обстреляла Курскую область.

Агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Павловка, Ахтырка, Ямполь и Кисла Дубина, применив восемь КАБов. Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации, в настоящее время по ее территории нанесено 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами. Поделиться

Актуальная информация о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 13 сентября:

На Харьковском направлении зафиксирована одна атака. Россияне хотели продвинуться вблизи Гатища, но были отброшены украинскими военными.

На Купянском направлении ВСУ уже отразили две атаки вблизи Петропавловки и Стельмаховки. Три боевых столкновения продолжаются.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано 14 атак. По состоянию на 16:00 десять из них отбили, а четыре продолжаются.

На Северском направлении было три российских штурма. Без успехов для армии РФ.

На Краматорском направлении длится два боестолкновения. Одну атаку россиян ВСУ отразили раньше.

На Торецком направлении оккупационные войска активно применяют авиацию. С начала суток зафиксированы две попытки россиян продвинуться

На Покровском направлении произошло 11 атак. Два боестолкновения продолжались по состоянию на 16:00.

На Кураховском направлении зафиксирована 21 атака. Во время написания сводки Генштаба продолжались четыре боя вблизи Константиновки и Желанного Первого.

На Времевском направлении ВСУ отразили четыре штурма. Еще три боя длятся.

На Приднепровском направлении зафиксированы две российские атаки. Одну Силы обороны Украины отразили, другая продолжалась по состоянию на 16:00.

На двух направлениях с начала суток 13 сентября было тихо. Речь идет о Гуляйпольском и Ореховском.

Потери армии РФ в войне против Украины

Общее количество ликвидированных российских солдат по данным Генштаба Украины оценивается в 631 420. Из них 1 220 были убиты или ранены за последние сутки.

Общие потери армии РФ против Украины:

танков — 8671 (+18) ед.;

ББМ — 17 003 (+48) ед.;

артиллерийских систем — 18 061 (+52) ед.;

РСЗО — 1 185 (+1) ед.;

средств ПВО — 945 ед.;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 113 (+80) ед.;

крылатых ракет — 2591 ед.;

кораблей или катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;,

автомобильной техники и автоцистерн — 24 560 (+79) ед.;

специальной техники — 3071 (+10) ед.