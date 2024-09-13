ВСУ отразили 69 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 69 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны Украины продолжают сдерживать российскую армию, бои идут почти по всем направлениям фронта. С начала суток 13 сентября суммарно зафиксировано 69 штурмов ВС РФ.

Главные тезисы

  • Российская авиация бомбит населенные пункты в приграничных областях Украины и массированно обстреливает собственную Курскую область.
  • Наибольшее количество атак зафиксировано на Кураховском (21), Лиманском (14) и Покровском (11) направлениях.
  • На некоторых направлениях (Купянский, Лиманский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времевский) продолжаются боевые столкновения.
  • На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток было относительно спокойно. Россияне не совершали наступательных действий.

Актуальная ситуация на фронте 13 сентября

Россияне продолжают попытки продвинуться почти по всем направлениям. В строительстве Генштаба по состоянию на 16:00 13 сентября речь идет о 69 штурмовых действиях армии РФ с начала суток.

Российская авиация бомбит населенные пункты в приграничных областях. Она также массированно обстреляла Курскую область.

Агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Павловка, Ахтырка, Ямполь и Кисла Дубина, применив восемь КАБов. Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации, в настоящее время по ее территории нанесено 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами.

Актуальная информация о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 13 сентября:

  • На Харьковском направлении зафиксирована одна атака. Россияне хотели продвинуться вблизи Гатища, но были отброшены украинскими военными.

  • На Купянском направлении ВСУ уже отразили две атаки вблизи Петропавловки и Стельмаховки. Три боевых столкновения продолжаются.

  • На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано 14 атак. По состоянию на 16:00 десять из них отбили, а четыре продолжаются.

  • На Северском направлении было три российских штурма. Без успехов для армии РФ.

  • На Краматорском направлении длится два боестолкновения. Одну атаку россиян ВСУ отразили раньше.

  • На Торецком направлении оккупационные войска активно применяют авиацию. С начала суток зафиксированы две попытки россиян продвинуться

  • На Покровском направлении произошло 11 атак. Два боестолкновения продолжались по состоянию на 16:00.

  • На Кураховском направлении зафиксирована 21 атака. Во время написания сводки Генштаба продолжались четыре боя вблизи Константиновки и Желанного Первого.

  • На Времевском направлении ВСУ отразили четыре штурма. Еще три боя длятся.

  • На Приднепровском направлении зафиксированы две российские атаки. Одну Силы обороны Украины отразили, другая продолжалась по состоянию на 16:00.

На двух направлениях с начала суток 13 сентября было тихо. Речь идет о Гуляйпольском и Ореховском.

Потери армии РФ в войне против Украины

Общее количество ликвидированных российских солдат по данным Генштаба Украины оценивается в 631 420. Из них 1 220 были убиты или ранены за последние сутки.

Общие потери армии РФ против Украины:

  • танков — 8671 (+18) ед.;

  • ББМ — 17 003 (+48) ед.;

  • артиллерийских систем — 18 061 (+52) ед.;

  • РСЗО — 1 185 (+1) ед.;

  • средств ПВО — 945 ед.;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 113 (+80) ед.;

  • крылатых ракет — 2591 ед.;

  • кораблей или катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 560 (+79) ед.;

  • специальной техники — 3071 (+10) ед.

Потери российской армии в войне против Украины

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