ВСУ отразили 83 атаки российской армии с начала суток

Силы обороны Украины дают жесткий отпор противнику. Согласно оперативному сведению Генштаба по состоянию на 16:00 14 сентября российская армия 83 раза штурмовала позиции ВСУ.

Актуальная ситуация на фронте 14 сентября

Российская армия пытается продвинуться по разным направлениям. Больше всего боев ведется на Покровском и Кураховском.

Армия РФ продолжает обстреливать позиции ВСУ и мирные населенные пункты вблизи границы авиацией и артиллерией.

Оккупант продолжает применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской области. В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Новая Гута, Грабовское, Волковка, Сопич, Уланово, Новодмитровка, Бачевск. Авиационный удар получили Новая Гута, Ободы, Искрисковщина, Павловка, Белополье, Кондратовка. Поделиться

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 16:00 14 сентября по каждому отрезку фронта:

На Харьковском направлении зафиксировано три штурма. Россияне хотели продвинуться поблизости от Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток зафиксированы четыре попытки наступательных действий армии РФ. Оккупационные войска штурмовали позиции ВСУ вблизи Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении с начала суток было зафиксировано 11 штурмов. Пять боестолкновений продолжалось на время написания сводки.

На Северском направлении произошло три боевых столкновения с начала суток.

На Краматорском направлении российская армия совершила один штурм. Оккупационные войска атаковали позиции ВСУ возле Андреевки.

На Торецком направлении зафиксировано шесть атак. Российская авиация обстреляла КАБами Константинику, Екатериновку, Клебан-Бык. Дружбу обстреляли НАРами.

На Покровском направлении с начала суток армия РФ совершила 23 атаки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении уже произошло 27 боев, из которых три до сих пор продолжаются.

На Времевском направлении отражены два штурма.

На Приднепровском направлении с начала суток россияне дважды атаковали позиции ВСУ. Вражеские штурмы отражены.

Потери армии РФ в войне против Украины

Генштаб ВСУ с утра 14 сентября обновил количество потерь российской армии за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Число ликвидированных военных выросло до 632 630 солдат.

За последние сутки ликвидировано 1210 российских военных.

Актуальные потери армии РФ в технике: