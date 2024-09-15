ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня

ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня
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Українські захисники за тиждень ліквідували 8540 російських військових. Також нашим бійцям вдалося знищити літак, 305 артсистем та 370 дронів.

Головні тези:

  • Українські ЗСУ ліквідували понад 8 тис російських військових за тиждень.
  • ЗСУ вдалось знищити 44 танки, 305 артилерійських систем та 370 дронів ворога.
  • За добу була зафіксована різка активізація ворожих сил та численні штурмові атаки на різних напрямках.
  • Генштаб повідомив про значні втрати російської армії: тисячі солдатів та величезну кількість техніки було знищено.

Які втрати російської армії протягом тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 8 по 15 вересня року втрати РФ склали близько 8540 осіб особового складу.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

  • 44 танки;

  • 166 бойових броньованих машин;

  • 305 артилерійських систем;

  • 6 РСЗВ;

  • 5 установок ППО;

  • 466 одиниць автотехніки;

  • 37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8680 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 17 063 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 18 109 (+23) од.;

  • РСЗВ — 1186 од.;

  • засоби ППО — 947 (+1) од.;

  • літаків — 369 од.;

  • гелікоптерів — 328 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 234 (+85) од.;

  • крилатих ракет — 2592 (+1) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24 684 (+53) од.;

  • спеціальної техніки — 3084 од.

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.

  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

  • На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.

  • На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

  • На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурм агресора у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Новоторецьк, Гродівка, Красний Яр, Новогродівка, Михайлівка та Маринівка.

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