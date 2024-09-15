ЗСУ знищили понад 8 тис солдатів РФ, 44 танки та літак протягом тижня

Українські захисники за тиждень ліквідували 8540 російських військових. Також нашим бійцям вдалося знищити літак, 305 артсистем та 370 дронів.

Які втрати російської армії протягом тижня

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень з 8 по 15 вересня року втрати РФ склали близько 8540 осіб особового складу.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

44 танки;

166 бойових броньованих машин;

305 артилерійських систем;

6 РСЗВ;

5 установок ППО;

466 одиниць автотехніки;

37 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий літак, 4 ракети та 370 БПЛА.

Що відомо про втрати армії РФ за добу

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1170 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8680 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 17 063 (+20) од.;

артилерійських систем — 18 109 (+23) од.;

РСЗВ — 1186 од.;

засоби ППО — 947 (+1) од.;

літаків — 369 од.;

гелікоптерів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 234 (+85) од.;

крилатих ракет — 2592 (+1) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 24 684 (+53) од.;

спеціальної техніки — 3084 од.

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Чернещини, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 13 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Дружби, Дачного, Неліпівки та Торецька.