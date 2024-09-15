ВСУ уничтожили более 8 тыс солдат РФ, 44 танка и самолет в течение недели

Украинские защитники за неделю ликвидировали 8540 российских военных. Также нашим бойцам удалось уничтожить самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

Какие потери русской армии в течение недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 8 по 15 сентября года потери РФ составили около 8540 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

44 танка;

166 боевых бронированных машин;

305 артиллерийских систем;

6 РСЗО;

5 установок ПВО;

466 единиц автотехники;

37 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8680 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 17 063 (+20) ед;

артиллерийских систем — 18 109 (+23) ед;

РСЗО — 1186 ед.;

средства ПВО — 947 (+1) ед;

самолетов — 369 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 234 (+85) ед;

крылатых ракет — 2592 (+1) ед;

кораблей/катеров — 28 ед;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 24 684 (+53) ед;

специальной техники — 3084 ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.