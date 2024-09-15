ВСУ уничтожили более 8 тыс солдат РФ, 44 танка и самолет в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 8 тыс солдат РФ, 44 танка и самолет в течение недели

ВСУ уничтожили более 8 тыс солдат РФ, 44 танка и самолет в течение недели
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Украинские защитники за неделю ликвидировали 8540 российских военных. Также нашим бойцам удалось уничтожить самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

Главные тезисы

  • В течение недели украинские защитники ликвидировали более 8 тыс.российских военных и уничтожили ценную технику противника.
  • Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки уничтожено много танков, бронетехники, артиллерии и летательных аппаратов российских захватчиков.
  • В боях на фронтах произошло более 160 столкновений, где украинские силы отразили многочисленные атаки противника.
  • На различных направлениях боевых действий велись жестокие стычки, например на Купянском, Лиманском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.

Какие потери русской армии в течение недели

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 8 по 15 сентября года потери РФ составили около 8540 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 44 танка;

  • 166 боевых бронированных машин;

  • 305 артиллерийских систем;

  • 6 РСЗО;

  • 5 установок ПВО;

  • 466 единиц автотехники;

  • 37 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8680 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 17 063 (+20) ед;

  • артиллерийских систем — 18 109 (+23) ед;

  • РСЗО — 1186 ед.;

  • средства ПВО — 947 (+1) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 234 (+85) ед;

  • крылатых ракет — 2592 (+1) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 684 (+53) ед;

  • специальной техники — 3084 ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

  • На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка.

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