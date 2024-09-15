ВСУ уничтожили более 8 тыс солдат РФ, 44 танка и самолет в течение недели

Украинские защитники за неделю ликвидировали 8540 российских военных. Также нашим бойцам удалось уничтожить самолет, 305 артсистем и 370 дронов.
Главные тезисы
- В течение недели украинские защитники ликвидировали более 8 тыс.российских военных и уничтожили ценную технику противника.
- Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки уничтожено много танков, бронетехники, артиллерии и летательных аппаратов российских захватчиков.
- В боях на фронтах произошло более 160 столкновений, где украинские силы отразили многочисленные атаки противника.
- На различных направлениях боевых действий велись жестокие стычки, например на Купянском, Лиманском, Северском, Торецком и Покровском направлениях.
Какие потери русской армии в течение недели
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю с 8 по 15 сентября года потери РФ составили около 8540 человек личного состава.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
44 танка;
166 боевых бронированных машин;
305 артиллерийских систем;
6 РСЗО;
5 установок ПВО;
466 единиц автотехники;
37 единиц спецтехники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили вражеский самолет, 4 ракеты и 370 БПЛА.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1170 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8680 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 17 063 (+20) ед;
артиллерийских систем — 18 109 (+23) ед;
РСЗО — 1186 ед.;
средства ПВО — 947 (+1) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 15 234 (+85) ед;
крылатых ракет — 2592 (+1) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 684 (+53) ед;
специальной техники — 3084 ед.
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед недалеко от Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.
На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак недалеко от Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецкая.
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