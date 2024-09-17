ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами возле Мариуполя

Подразделения Военно-морских сил ВСУ смогли уничтожить вражеские хранилища с боеприпасами вблизи временно оккупированного Мариуполя.
Главные тезисы
- Благодаря мощному удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов врага.
- В течение 16 сентября произошло 157 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
- Армия РФ нанесла 84 авиаудара по позициям украинских сил и населенным пунктам.
Что известно о новой успешной операции ВМС ВСУ
Как удалось узнать украинским воинам, в результате атаки удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые российские оккупанты активно накапливали для применения на территории Украины.
Что известно о ситуации на фронте
Как сообщил недавно Генштаб ВСУ, в течение 16 сентября произошло 157 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских сил и населенным пунктам 84 авиаудара, в частности, сбросил 127 КАБов. Кроме того, совершил 4030 обстрелов, из них 135 — из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, указано, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двух РЛС и двух других важных объектах противника.
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