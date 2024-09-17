ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами возле Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

ВМС ВСУ уничтожили российские хранилища с боеприпасами возле Мариуполя

ВМС ВСУ
ВМС ВСУ
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Подразделения Военно-морских сил ВСУ смогли уничтожить вражеские хранилища с боеприпасами вблизи временно оккупированного Мариуполя.

Главные тезисы

  • Благодаря мощному удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов врага.
  • В течение 16 сентября произошло 157 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.
  • Армия РФ нанесла 84 авиаудара по позициям украинских сил и населенным пунктам.

Что известно о новой успешной операции ВМС ВСУ

На днях подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины нанесли ракетный удар по обнаруженным разведкой важным складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Мариуполя, — сказано в сообщении.

Как удалось узнать украинским воинам, в результате атаки удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов, которые российские оккупанты активно накапливали для применения на территории Украины.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе! Вместе к Победе! Слава Украине!

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Что известно о ситуации на фронте

Как сообщил недавно Генштаб ВСУ, в течение 16 сентября произошло 157 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

За прошедшие сутки враг нанес по позициям украинских сил и населенным пунктам 84 авиаудара, в частности, сбросил 127 КАБов. Кроме того, совершил 4030 обстрелов, из них 135 — из реактивных систем залпового огня.

Российский агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Шалыгино, Новая Слобода, Реки, Новониколаевка, Писаревка, Волчанск, Купянск, Петропавловка, Кучеровка, Радьковка, Новоегоровка, Часов Яр, Щербиновка, Покровск, Михайловка Новодонецкое, Урожайное, Угледар, Новоалександровка, Украинка и Шевченковка.

Кроме того, указано, что авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двух РЛС и двух других важных объектах противника.

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