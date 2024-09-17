ВМС ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами біля Маріуполя

Підрозділи Військово-морських сил ЗСУ змогли знищити ворожі сховища з боєприпасами поблизу тимчасово окупованого Маріуполя.
Головні тези:
- Завдяки потужному удару вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів ворога.
- Протягом 16 вересня відбулося 157 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.
- Ворог завдав 84 авіаудари по позиціям українських сил та населеним пунктам.
Що відомо про нову успішну операцію ВМС ЗСУ
Як вдалося дізнатися українським воїнам, у результаті атаки вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які російські окупанти активно накопичували для застосування на території України.
Що відомо про ситуацію на фронті
Як повідомив нещодавно Генштаб ЗСУ, протягом 16 вересня відбулося 157 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.
Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських сил та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 — із реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, наголошується, що авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах противника.
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