ВМС ЗСУ знищили російські сховища з боєприпасами біля Маріуполя

Що відомо про нову успішну операцію ВМС ЗСУ

Днями підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України завдали ракетного удару по виявлених розвідкою важливих складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Маріуполя, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як вдалося дізнатися українським воїнам, у результаті атаки вдалося знищити як інфраструктуру сховищ, так і тони боєприпасів, які російські окупанти активно накопичували для застосування на території України.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі! Разом до Перемоги! Слава Україні! Поширити

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Що відомо про ситуацію на фронті

Як повідомив нещодавно Генштаб ЗСУ, протягом 16 вересня відбулося 157 бойових зіткнень між українськими захисниками та російськими загарбниками.

Протягом минулої доби ворог завдав по позиціях українських сил та населених пунктах 84 авіаудари, зокрема, скинув 127 КАБів. Крім того, здійснив 4030 обстрілів, з них 135 — із реактивних систем залпового вогню.

Російський агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки, Новомиколаївка, Писарівка, Вовчанськ, Куп’янськ, Петропавлівка, Кучерівка, Радьківка, Новоєгорівка, Часів Яр, Щербинівка, Покровськ, Михайлівка, Мирноград, Олександропіль, Богоявленка, Новодонецьке, Урожайне, Вугледар, Новоолександрівка, Українка та Шевченківка. Поширити

Окрім того, наголошується, що авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки противника, двох РЛС та двох інших важливих об’єктах противника.