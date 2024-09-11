"План Б" для розгрому РФ. До чого насправді Захід підштовхує Україну

Як вдалося дізнатися американським журналістам від своїх інсайдерів, західні союзника України хочуть, аби вона розробила чіткий план своїх досягнень за наступний рік війни з Росією.
Головні тези:
- Україні необхідно сформулювати чіткий план дій у війні з Росією для ефективної підтримки з боку союзників.
- Захід не підтримує мирні переговори з Росією та схиляється до того, що Путін просто блефує.
- Переговори з Росією можуть стати крахом для України.
Україна не повинна воювати навмання
Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, союзники Києва переконані, що Сили оборони України зможуть вигнати російських загарбників з усіх окупованих територій.
Однак локальні успіхи армії РФ на фронті вказують на те, що Київ має розробити чіткіший план дій, аби партнери знали, чим саме варто допомогти в конкретний момент.
Незабаром до Києва прибудуть ще більше західних посадовців, аби зрозуміти, як Володимир Зеленський та його команда планують діяти в майбутньому.
Наразі ніхто не підштовхує Україну до мирних переговорів з Росією
Як уже згадувалося раніше, нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті посадити Україну за стіл переговорів.
На переконання більшості інших західних лідерів, заяви Путіна про те, що він нібито хоче розпочати мирні переговори, не є добросовісними.
Захід схиляється до думки, що російський диктатор досі мріє захопити і поневолити абсолютно всю Україну.
Дивіться: Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA пояснив, чому переговори з Росією можуть стати крахом для України.
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