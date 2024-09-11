"План Б" для розгрому РФ. До чого насправді Захід підштовхує Україну

Як вдалося дізнатися американським журналістам від своїх інсайдерів, західні союзника України хочуть, аби вона розробила чіткий план своїх досягнень за наступний рік війни з Росією.

Україна не повинна воювати навмання

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, союзники Києва переконані, що Сили оборони України зможуть вигнати російських загарбників з усіх окупованих територій.

Однак локальні успіхи армії РФ на фронті вказують на те, що Київ має розробити чіткіший план дій, аби партнери знали, чим саме варто допомогти в конкретний момент.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну 11 вересня, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться, — пише видання. Поширити

Незабаром до Києва прибудуть ще більше західних посадовців, аби зрозуміти, як Володимир Зеленський та його команда планують діяти в майбутньому.

Наразі ніхто не підштовхує Україну до мирних переговорів з Росією

Як уже згадувалося раніше, нещодавно речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поїздка до Києва не мала на меті посадити Україну за стіл переговорів.

Безумовно, завершення конфлікту шляхом переговорів є найбільш вірогідним результатом, але коли це станеться, і за яких умов та обставин, це буде залежати від президента Зеленського. Джон Кірбі речник Ради національної безпеки Білого дому

На переконання більшості інших західних лідерів, заяви Путіна про те, що він нібито хоче розпочати мирні переговори, не є добросовісними.

Захід схиляється до думки, що російський диктатор досі мріє захопити і поневолити абсолютно всю Україну.