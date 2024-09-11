"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину

Как удалось узнать американским журналистам от своих инсайдеров, западные союзники Украины хотят, чтобы она разработала четкий план своих достижений на следующий год войны с Россией.
Главные тезисы
- Украине необходимо сформулировать четкий план действий в войне с Россией для эффективной поддержки со стороны союзников.
- Запад не поддерживает мирные переговоры с Россией и склоняется к тому, что Путин просто блефует.
- Переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.
Украина не должна воевать без четкого плана
Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, союзники Киева убеждены, что Силы обороны Украины смогут прогнать российских захватчиков со всех оккупированных территорий.
Однако локальные успехи армии РФ на фронте указывают на то, что Киев должен разработать более четкий план действий, чтобы партнеры знали, чем именно им нужно помочь в конкретный момент.
В скором времени в Киев прибудет еще больше западных чиновников, чтобы понять, как Владимир Зеленский и его команда планируют действовать в будущем.
Никто не подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией
Как уже упоминалось ранее, недавно представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не имела целью посадить Украину за стол переговоров.
По убеждению большинства других западных лидеров, заявления Путина о том, что он якобы хочет начать мирные переговоры, не являются добросовестными.
Запад склоняется к мнению, что российский диктатор до сих пор мечтает захватить и поработить абсолютно всю Украину.
Смотрите: Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, почему переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.
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