"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину
Категория
Украина
Дата публикации

"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину

"План Б" для разгрома РФ. К чему на самом деле Запад подталкивает Украину
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Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать американским журналистам от своих инсайдеров, западные союзники Украины хотят, чтобы она разработала четкий план своих достижений на следующий год войны с Россией.

Главные тезисы

  • Украине необходимо сформулировать четкий план действий в войне с Россией для эффективной поддержки со стороны союзников.
  • Запад не поддерживает мирные переговоры с Россией и склоняется к тому, что Путин просто блефует.
  • Переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.

Украина не должна воевать без четкого плана

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, союзники Киева убеждены, что Силы обороны Украины смогут прогнать российских захватчиков со всех оккупированных территорий.

Однако локальные успехи армии РФ на фронте указывают на то, что Киев должен разработать более четкий план действий, чтобы партнеры знали, чем именно им нужно помочь в конкретный момент.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми посетят Украину 11 сентября, чтобы встретиться с украинскими чиновниками. В частности, чтобы обсудить, как лучше определить победу Украины и какая помощь ей для этого понадобится, — пишет издание.

В скором времени в Киев прибудет еще больше западных чиновников, чтобы понять, как Владимир Зеленский и его команда планируют действовать в будущем.

Никто не подталкивает Украину к мирным переговорам с Россией

Как уже упоминалось ранее, недавно представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка в Киев не имела целью посадить Украину за стол переговоров.

Безусловно, завершение конфликта путем переговоров является наиболее вероятным результатом, но когда это произойдет и при каких условиях и обстоятельствах, это будет зависеть от президента Зеленского.

Джон Кирби

Джон Кирби

представитель Совета национальной безопасности Белого дома

По убеждению большинства других западных лидеров, заявления Путина о том, что он якобы хочет начать мирные переговоры, не являются добросовестными.

Запад склоняется к мнению, что российский диктатор до сих пор мечтает захватить и поработить абсолютно всю Украину.

Смотрите: Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью Online.UA объяснил, почему переговоры с Россией могут стать крахом для Украины.

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