Завжди на захисті життя. В Україні відзначають День рятувальників

17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Під час повномасштабної війни рятівники щодня ризикують життям, рятуючи постраждалих людей і тварин під час обстрілів РФ, знешкоджуючи ворожі боєприпаси, гасячи пожежі та розбираючи завали.

Зеленський подякував українським захисникам захист

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників ДСНС з професійним святом.

Сьогодні професійне свято всіх рятувальників ДСНС України. Людей, які прибувають на місця обстрілів одними з перших. Ризикують собою, але допомагають іншим. Наші рятувальники завжди там, де потрібні найбільше. Дякую за вашу сміливість! Дякую за те, що рятуєте життя наших людей! Володимир Зеленський Президент України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також приєднався до привітань.

Українські рятувальники — працівники та працівниці Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодня у найнебезпечніших місцях: гасять пожежі, розбирають завали після російських обстрілів, розміновують українську землю, проводять евакуацію цивільних з найгарячіших напрямків, — зазначив Клименко. Поширити

Ігор Клименко зазначив, що буденна робота рятувальників — справжні подвиги.

Хоробрість рятувальників вражає, а професійні та рішучі дії дають чітко зрозуміти, що вони боротимуться за кожне життя. Я дякую нашим рятувальникам та небайдужим громадянам за щоденні подвиги. Памʼятаємо кожного і кожну, хто віддав своє життя, рятуючи інших. Поширити

День рятувальника в Україні

День рятівника під різними назвами відзначається в Україні з 1995 року. З 2008 року його відмічають не лише працівники аварійно-рятувальних служб, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей.