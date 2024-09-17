Завжди на захисті життя. В Україні відзначають День рятувальників

17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Під час повномасштабної війни рятівники щодня ризикують життям, рятуючи постраждалих людей і тварин під час обстрілів РФ, знешкоджуючи ворожі боєприпаси, гасячи пожежі та розбираючи завали.
Головні тези:
- Рятівники в Україні виконують небезпечну та важливу роботу, ризикуючи життям на передовій.
- Державна служба надзвичайних ситуацій героїчно діє під час обстрілів РФ, гасячи пожежі та рятуючи людей.
- Українські рятувальники заслуговують на повагу та вдячність за свою хоробрість та самовідданість.
- День рятівника в Україні вшановує подвиги всіх, хто працює на захисті життя та безпеки громадян.
Зеленський подякував українським захисникам захист
Президент України Володимир Зеленський привітав працівників ДСНС з професійним святом.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також приєднався до привітань.
Ігор Клименко зазначив, що буденна робота рятувальників — справжні подвиги.
День рятувальника в Україні
День рятівника під різними назвами відзначається в Україні з 1995 року. З 2008 року його відмічають не лише працівники аварійно-рятувальних служб, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей.
За час повномасштабної війни РФ проти України 116 тис рятувальників залучали до ліквідації наслідків обстрілів. Вони врятували з-під завалів понад 5 тис людей.
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