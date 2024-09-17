Всегда в защите жизни. В Украине отмечают День спасателей

17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Во время полномасштабной войны спасатели ежедневно рискуют жизнью, спасая пострадавших и животных во время обстрелов РФ, обезвреживая вражеские боеприпасы, гася пожары и разбирая завалы.
Главные тезисы
- Украинские спасатели ежедневно рискуют жизнями, спасая пострадавших и животных в различных ситуациях опасности.
- Президент и министр внутренних дел Украины выразили благодарность спасателям за их смелость и преданность делу спасения жизней.
- День спасателя в Украине отмечается с 1995 года, признавая подвиги не только профессионалов, но и граждан, помогающих в борьбе с чрезвычайными ситуациями.
- 116 тыс. спасателей были задействованы в ликвидации последствий обстрелов во время войны РФ против Украины, спасено более 5 тысяч человек.
Зеленский поблагодарил украинских защитников защиту
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников ГСЧС с профессиональным праздником.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также присоединился к поздравлениям.
Игорь Клименко отметил, что обычная работа спасателей — настоящие подвиги.
День спасателя в Украине
День спасателя под разными названиями отмечается в Украине с 1995 года. С 2008 года его отмечают не только работники аварийно-спасательных служб, но и граждане, которые внесли свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.
За время полномасштабной войны РФ против Украины 116 тыс. спасателей привлекали к ликвидации последствий обстрелов. Они спасли из-под завалов более 5 тысяч человек.
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