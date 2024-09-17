Всегда в защите жизни. В Украине отмечают День спасателей

17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Во время полномасштабной войны спасатели ежедневно рискуют жизнью, спасая пострадавших и животных во время обстрелов РФ, обезвреживая вражеские боеприпасы, гася пожары и разбирая завалы.

Зеленский поблагодарил украинских защитников защиту

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников ГСЧС с профессиональным праздником.

Сегодня профессиональный праздник всех спасателей ГСЧС Украины. Людей, прибывающих на места обстрелов одними из первых. Рискуют собой, но помогают другим. Наши спасатели всегда там, где нужны больше всего. Спасибо за вашу смелость! Спасибо за то, что спасаете жизнь наших людей! Владимир Зеленский Президент Украины

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также присоединился к поздравлениям.

Украинские спасатели — работники и работницы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям каждый день в самых опасных местах: тушат пожары, разбирают завалы после российских обстрелов, разминируют украинскую землю, проводят эвакуацию гражданских по самым горячим направлениям, — отметил Клименко. Поделиться

Игорь Клименко отметил, что обычная работа спасателей — настоящие подвиги.

Храбрость спасателей поражает, а профессиональные и решительные действия дают четко понять, что они будут бороться за каждую жизнь. Я благодарю наших спасателей и неравнодушных граждан за ежедневные подвиги. Помним каждого и каждого, кто отдал свою жизнь, спасая других. Поделиться

День спасателя в Украине

День спасателя под разными названиями отмечается в Украине с 1995 года. С 2008 года его отмечают не только работники аварийно-спасательных служб, но и граждане, которые внесли свой вклад в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей.