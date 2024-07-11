Что делать, если вы оказались под завалами — советы ГСЧС

Руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага дала советы, что делать, если человек оказался под завалами в результате вражеских обстрелов.
Главные тезисы
- Не паникуйте, оставайтесь спокойными и старайтесь определить свое состояние.
- Не двигайте обрушенную конструкцию, старайтесь оказать себе первую помощь и ждите спасателей.
- Используйте мобильный телефон для вызова на номер 101 и представьте важную информацию о месте происшествия.
- Ставя автомобиль, избегайте парковки на местах для гидрантов, чтобы не усложнять действия спасателей.
- Следуйте советам правоохранителей и избегайте препятствий на месте аварии для эффективной спасательной операции.
Что делать, если вы оказались под завалами
Да, она посоветовала в такой ситуации овладеть собой и попытаться оценить свое состояние: есть ли ранения, можете ли вы шевелиться.
В то же время, она призвала самостоятельно ничего не двигать, не передвигать балки или что-то подобное, потому что на них может держаться обрушенная конструкция. "И если вы будете это двигать, это может обрушиться на вас", – пояснила Водолага.
Кроме того, она напомнила, что спасатели во время работ проводят "минуту тишины" — именно тогда они прислушиваются, есть ли кто-нибудь под завалами.
Также она отметила, что если у человека есть мобильный телефон, и он работает, и человек может им воспользоваться, то сразу нужно звонить на номер "101".
Кроме того, говоря о препятствиях, с которыми сталкиваются спасатели, она призвала водителей уступать спецавтомобилям с маячками.
На место происшествия всегда прибывают правоохранители, перекрывающие дорогу. Водолага призвала не спорить с ними, а прислушиваться к их советам.
Удар по Украине 8 июля
Ранее Водолага рассказала, что сразу после российской атаки у спасателей возникли сложности из-за пробок и неправильной парковки водителей.
Известно, что в результате циничного обстрела погибли 44 человека, еще 196 украинцев пострадали. В общей сложности спасателям удалось спасти 8 взрослых и 3 детей.
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