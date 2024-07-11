Что делать, если вы оказались под завалами — советы ГСЧС

Руководитель пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага дала советы, что делать, если человек оказался под завалами в результате вражеских обстрелов.

Что делать, если вы оказались под завалами

Если вы оказались под завалами, не надо паниковать. Если вы понимаете, что вы живы, не надо паниковать. Надо успокоиться и всегда помнить, что буквально через несколько минут на место, где произошло обрушение, обязательно приедут спасатели, – отметила Водолага. Поделиться

Да, она посоветовала в такой ситуации овладеть собой и попытаться оценить свое состояние: есть ли ранения, можете ли вы шевелиться.

Если можете, если вы ранены, попробуйте оказать себе какую-нибудь помощь, если это возможно. Если это невозможно, вы не можете, попробуйте занять положение, которое вам будет удобно, — сказала представительница Службы. Поделиться

В то же время, она призвала самостоятельно ничего не двигать, не передвигать балки или что-то подобное, потому что на них может держаться обрушенная конструкция. "И если вы будете это двигать, это может обрушиться на вас", – пояснила Водолага.

Кроме того, она напомнила, что спасатели во время работ проводят "минуту тишины" — именно тогда они прислушиваются, есть ли кто-нибудь под завалами.

Если вы слышите, что стихли голоса и утихла техника, старайтесь подавать знаки. Кричать, стучать, если рядом есть какое-нибудь железо. Все, что вы можете… Если нет сил, тогда не надо кричать, когда проводятся работы. Просто берегите силы, пока не объявят "минуту тишины", — сказала руководитель прессслужбы. Поделиться

Также она отметила, что если у человека есть мобильный телефон, и он работает, и человек может им воспользоваться, то сразу нужно звонить на номер "101".

Скажите, где вы находитесь под завалами. И скажите ориентировочно, где вы были на момент, когда произошла эта трагедия, когда произошел обвал… Потому что спасатели смогут тогда частично спрогнозировать, где вы можете находиться. Потому что, когда происходит обрушение, человек не может понять, где он находится, — объяснила Водолага. Поделиться

Кроме того, говоря о препятствиях, с которыми сталкиваются спасатели, она призвала водителей уступать спецавтомобилям с маячками.

Если вы стали свидетелями, что произошли взрывы, не стать посреди дороги, а пытаться куда-то уехать. Потому что по центральной дороге всегда едут автомобили, — сказала спикера. Поделиться

На место происшествия всегда прибывают правоохранители, перекрывающие дорогу. Водолага призвала не спорить с ними, а прислушиваться к их советам.

И всегда, если вы паркуете машину, обязательно смотреть, чтобы вы не припарковали свой автомобиль на пожарные гидранты… Если вы припаркуете автомобиль и куда-то уйдете, спасателям нужно поставить автомобиль на пожарный гидрант для того, чтобы приступить к тушению пожара. И спасатели будут тратить время или на поиск другого гидранта или тратить время, чтобы этот автомобиль как-то переместить в другое место. А это время, которое уносит чью-то жизнь, — подчеркнула она. Поделиться

Удар по Украине 8 июля

Ранее Водолага рассказала, что сразу после российской атаки у спасателей возникли сложности из-за пробок и неправильной парковки водителей.

Известно, что в результате циничного обстрела погибли 44 человека, еще 196 украинцев пострадали. В общей сложности спасателям удалось спасти 8 взрослых и 3 детей.