Армия РФ ударила ракетами по Киевщине — есть пострадавшие

В результате падения обломков российской ракеты в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.

В результате удара РФ по Киевщине пострадали два человека

23 июня враг атаковал Киевскую область ракетами. Два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Руслан Кравченко.

По состоянию на 8:00 к медикам обратилось два человека. Ранения незначительны. Медицинская помощь предоставлена на месте. В госпитализации пострадавшие не нуждаются. Руслан Кравченко Глава Киевской ОВА

По его словам, в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов.

В помещениях выбиты окна, балконы, иссеченные фасады и кровли. Также повреждены здания АЗС, аптеки, предприятия, административное здание и три автомобиля.

Оперативные службы на местах продолжают фиксировать и ликвидировать последствия ракетной атаки.

Вся необходимая помощь населению будет предоставлена. Над этим уже работаем вместе с представителями местного сообщества. Поврежденные окна в домах заменят международный фонд GEM. Более подробная информация впоследствии, - заверил Кравченко. Поделиться

В ГСЧС Украины заявили, что к ликвидации задействованы 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

Россия нанесла четыре удара по Харькову — есть погибшие и раненые

Днем 22 июня российские террористы снова атаковали Харьков с воздуха. Армия РФ ударила по жилой застройке, есть жертвы.

По предварительной информации медиков экстренной помощи, погибли два человека. По меньшей мере двое получили ранения. Обследование продолжается. Олег Синегубов Руководитель Харьковской ОВА

Городской голова Игорь Терехов подтвердил количество погибших. Также из-за удара РФ по Харькову ранены 18 горожан.