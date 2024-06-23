Армія РФ вдарила ракетами по Київщині — є постраждалі

Унаслідок падіння уламків російської ракети в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.
Головні тези:
- Постраждалі у результаті удару РФ отримали медичну допомогу на місці та не потребують госпіталізації.
- Внаслідок удару російської ракети по населеному пункту на Київщині пошкоджено будівлі та поранено місцевих мешканців.
- У Харкові також стався ракетний удар з боку армії РФ, що призвело до загибелі двох осіб та поранень 18 мешканців міста.
- Оперативні служби та місцева влада активно ліквідують наслідки атак та надають допомогу постраждалим.
В результаті удару РФ по Київщині постраждали двоє осіб
23 червня ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини отримали поранення. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.
За його словами, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.
У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.
Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.
У ДСНС України заявили, що до ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Росія завдала чотири удари по Харкову — є загиблі та поранені
Вдень 22 червня російські терористи знову атакували Харків з повітря. Армія РФ ударила по житловій забудові, є жертви.
Міський голова Ігор Терехов підтвердив кількість загиблих. Також через удар РФ по Харкову поранено 18 містян.
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