Армія РФ вдарила ракетами по Київщині — є постраждалі

Унаслідок падіння уламків російської ракети в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.

В результаті удару РФ по Київщині постраждали двоє осіб

23 червня ворог атакував Київську область ракетами. Дві людини отримали поранення. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

Станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують. Руслан Кравченко Очільник Київської ОВА

За його словами, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено шість багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків.

У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та три автомобілі.

Оперативні служби на місцях продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ракетної атаки.

Уся необхідна допомога населенню буде надана. Над цим вже працюємо разом з представниками місцевої громади. Пошкоджені вікна в будинках замінить міжнародний фонд GEM. Більш детальна інформація згодом, — запевнив Кравченко. Поширити

У ДСНС України заявили, що до ліквідації задіяно 2 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Росія завдала чотири удари по Харкову — є загиблі та поранені

Вдень 22 червня російські терористи знову атакували Харків з повітря. Армія РФ ударила по житловій забудові, є жертви.

За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги, загинули двоє людей. Щонайменше двоє отримали поранення. Обстеження триває. Олег Синєгубов Керівник Харківської ОВА

Міський голова Ігор Терехов підтвердив кількість загиблих. Також через удар РФ по Харкову поранено 18 містян.