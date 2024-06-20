Боєць Повітряних Сил ЗСУ збив з кулемета крилату ракету РФ — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Боєць Повітряних Сил ЗСУ збив з кулемета крилату ракету РФ — фото

Повітряні Сили ЗСУ
Воїн ПС ЗСУ

Військовий Повітряних сил Сергій на псевдо "Доктор Мом" збив російську крилату ракету з кулемета. Ракета летіла на Київщину вранці 12 червня.

Головні тези:

  • Військовий Повітряних сил ЗСУ демонстрував високий рівень підготовки та відвагу, збивши з кулемета російську крилату ракету.
  • Збиття ворожої ракети з кулемета є надзвичайно складним завданням, і успішне виконання його свідчить про професіоналізм бійця.
  • Українське ППО проявило високу ефективність, збивши 19 ударних БпЛА російських військових у різних областях країни.
  • Підвищена готовність українських військових дозволила відбити атаки ворожих дронів та забезпечити безпеку населенню.
  • Події збиття ракети та знищення дронів свідчать про високий рівень військової підготовки Збройних Сил України у протистоянні російській агресії.

Воїн ПС ЗСУ збив крилату ракету з кулемета

Отримавши команду "готовність", разом з побратимами, негайно вирушили на позицію. По рації повідомили, що наша ціль вже близько. Кілька секунд і ми побачили ворожу ракету, що неслася у бік Василькова, — каже боєць.

Про подію повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Не вагаючись, взяв свій кулемет і відкрив вогонь по цілі. В думках було лише одне — маю влучити! Пустивши чергу з кулемета побачив, що ракета почала відхилятися від курсу та знижуватись.

У ПС зазначили, що збити ворожу ракету з кулемета — завдання надзвичайно складне.

У цивільному житті чоловік працював медиком. Наразі він несе бойове чергування у складі мобільної вогневої групи.

Уламки збитої кулеметом крилатої російської ракети

Повідомляється, що у те, що військовий дійсно збив ворожу ракету з кулемета, повірив лише тоді, коли на власні очі побачив її уламки.

Що відомо про успіхи ППО

У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним БпЛА Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

Українські Сили ППО збили 19 дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА типу Shahed у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

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