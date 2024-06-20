Боец Воздушных Сил ВСУ сбил из пулемета крылатую ракету РФ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Боец Воздушных Сил ВСУ сбил из пулемета крылатую ракету РФ — фото

Воздушные Силы ВСУ
Воин
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Военный Воздушных сил Сергей на псевдо "Доктор Мом" сбил российскую крылатую ракету из пулемета. Ракета летела в Киевскую область утром 12 июня.

Главные тезисы

  • Украинский боец Воздушных Сил продемонстрировал уникальные навыки, сбив ракету из пулемета, что является чрезвычайно сложной задачей.
  • Украинское ПВО продемонстрировало эффективность, сбив 19 ударных дронов РФ в разных областях страны, обеспечивая безопасность для населения.
  • События сбития ракеты и уничтожения дронов свидетельствуют о высоком уровне военной подготовки ВСУ в противостоянии российской агрессии.
  • Благодаря повышенной готовности и профессионализму украинских военных удалось обезопасить население и отразить воздушные атаки враждебной стороны.

Воин ВС ВСУ сбил крылатую ракету с пулемета

Получив команду "готовность" вместе с собратьями, немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близка. Несколько секунд мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова, — говорит боец.

О событии сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Не сомневаясь, взял свой пулемет и открыл огонь по цели. Мысленно было только одно — должен попасть! Пустив очередь из пулемета, увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться.

В ПС отметили, что сбить вражескую ракету с пулемета — задача очень сложная.

В гражданской жизни мужчина работал медиком. Пока он несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы.

Обломки сбитой пулеметом крылатой российской ракеты

Сообщается, что в то, что военный действительно сбил вражескую ракету с пулемета, поверил только тогда, когда своими глазами увидел ее обломки.

Что известно об успехах ПВО Украины

В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 21 ударным БпЛА Shahed-131/136 по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).

Украинские Силы ПВО сбили 19 дронов в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

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