Боец Воздушных Сил ВСУ сбил из пулемета крылатую ракету РФ — фото

Военный Воздушных сил Сергей на псевдо "Доктор Мом" сбил российскую крылатую ракету из пулемета. Ракета летела в Киевскую область утром 12 июня.
Главные тезисы
- Украинский боец Воздушных Сил продемонстрировал уникальные навыки, сбив ракету из пулемета, что является чрезвычайно сложной задачей.
- Украинское ПВО продемонстрировало эффективность, сбив 19 ударных дронов РФ в разных областях страны, обеспечивая безопасность для населения.
- События сбития ракеты и уничтожения дронов свидетельствуют о высоком уровне военной подготовки ВСУ в противостоянии российской агрессии.
- Благодаря повышенной готовности и профессионализму украинских военных удалось обезопасить население и отразить воздушные атаки враждебной стороны.
Воин ВС ВСУ сбил крылатую ракету с пулемета
Получив команду "готовность" вместе с собратьями, немедленно отправились на позицию. По рации сообщили, что наша цель уже близка. Несколько секунд мы увидели вражескую ракету, которая неслась в сторону Василькова, — говорит боец.
О событии сообщило Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
В ПС отметили, что сбить вражескую ракету с пулемета — задача очень сложная.
В гражданской жизни мужчина работал медиком. Пока он несет боевое дежурство в составе мобильной огневой группы.
Сообщается, что в то, что военный действительно сбил вражескую ракету с пулемета, поверил только тогда, когда своими глазами увидел ее обломки.
Что известно об успехах ПВО Украины
В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину 21 ударным БпЛА Shahed-131/136 по направлениям Приморско-Ахтарск (РФ) и мыс Чауда (Крым).
Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БпЛА типа Shahed в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.
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