Що робити, якщо ви опинилися під завалами — поради ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Що робити, якщо ви опинилися під завалами — поради ДСНС

завал

Керівниця прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага дала поради, що робити, якщо людина опинилася під завалами внаслідок ворожого обстрілу.

Головні тези:

  • Не панікуйте, залишайтесь спокійними і намагайтеся визначити свій стан.
  • Не рухайте обвалену конструкцію, намагайтеся надати собі першу допомогу та чекайте рятувальників.
  • Використовуйте мобільний телефон для дзвінка на номер 101 та надайте важливу інформацію про місце події.
  • Ставлячи автомобіль, уникайте паркування на місцях для гідрантів, щоб не ускладнювати дії рятувальників.
  • Дотримуйтеся порад правоохоронців та уникайте перешкод на місці аварії для ефективної рятувальної операції.

Що робити, якщо ви опинилися під завалами

Якщо ви опинилися під завалами, не треба панікувати. Якщо ви розумієте, що ви живі, не треба панікувати. Треба заспокоїтися і завжди пам’ятати, що буквально за кілька хвилин на місце, де сталося обрушення, обов’язково приїдуть рятувальники, — зазначила Водолага.

Так, вона порадила в такій ситуації опанувати себе та спробувати оцінити свій стан: чи є поранення, чи можете ви ворушитися.

Якщо можете, якщо ви поранені, спробуйте надати собі якусь допомогу, якщо це можливо. Якщо це неможливо, ви не можете, спробуйте зайняти те положення, яке вам буде зручне, — сказала представниця Служби.

Водночас вона закликала самостійно нічого не рухати, не пересувати балки чи щось подібне, тому що на них може триматися обвалена конструкція. "І якщо ви будете це рухати, це може обрушитися на вас", — пояснила Водолага.

Крім того, вона нагадала, що рятувальники під час робіт проводять "хвилину тиші", — саме тоді вони прислухаються, чи є хтось під завалами.

Якщо ви чуєте, що стихли голоси і стихла техніка, намагайтеся подавати знаки. Кричати, стукати, якщо поруч є якесь залізо. Усе, що ви можете… Якщо немає сил, тоді не треба кричати тоді, коли проводяться роботи. Просто бережіть сили доти, доки не оголосять "хвилину тиші", — сказала керівниця пресслужби.

Також вона зауважила, що якщо у людини з собою є мобільний телефон, і він працює, і людина може ним скористатися, то відразу потрібно телефонувати на номер "101".

Скажіть, де ви знаходитеся під завалами. І скажіть орієнтовно, де ви були на момент, коли сталася ця трагедія, коли стався обвал… Тому що рятувальники тоді зможуть частково спрогнозувати, де ви можете перебувати. Тому що коли стається обрушення, людина не може зрозуміти, де вона знаходиться, — пояснила Водолага.

Крім того, говорячи про перешкоди, з якими стикаються рятувальники, вона закликала водіїв поступатися спецавтомобілям з маячками.

Якщо ви стали свідками, що сталися вибухи, — не стати посеред дороги, а намагатися кудись від’їхати. Тому що центральною дорогою завжди їдуть автомобілі, — сказала речниця.

На місце події завжди прибувають правоохоронці, які перекривають дорогу. Водолага закликала не сперечатися з ними, а прислухатися до їхніх порад.

І завжди, якщо ви паркуєте машину, — обов’язково дивитися, щоб ви не припаркували свій автомобіль на пожежні гідранти… Якщо ви припаркуєте автомобіль і кудись підете, рятувальникам треба поставити автомобіль на пожежний гідрант для того, щоб приступити до гасіння пожежі. І рятувальники будуть витрачати час або на пошук іншого гідранта, або витрачати час, щоб цей автомобіль якось перемістити в інше місце. А це час, який забирає чиєсь життя, — підкреслила вона.

Удар по Україні 8 липня

Раніше Водолага розповіла, що одразу після російської атаки у рятувальників виникли складнощі через затори та неправильне паркування водіїв.

Відомо, що внаслідок цинічного обстрілу загинули 44 людини, ще 196 українців постраждали. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 8 дорослих та 3 дітей.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Київ. Як збивали вертольоти РФ біля столиці — нове відео
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила ракетами по Київщині — є постраждалі
Київська ОВА
ДСНС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Повітряних силах ЗСУ поділилися подробицями відбиття атаки РФ на Київ
Іскандер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?