Що робити, якщо ви опинилися під завалами — поради ДСНС

Керівниця прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага дала поради, що робити, якщо людина опинилася під завалами внаслідок ворожого обстрілу.
Головні тези:
- Не панікуйте, залишайтесь спокійними і намагайтеся визначити свій стан.
- Не рухайте обвалену конструкцію, намагайтеся надати собі першу допомогу та чекайте рятувальників.
- Використовуйте мобільний телефон для дзвінка на номер 101 та надайте важливу інформацію про місце події.
- Ставлячи автомобіль, уникайте паркування на місцях для гідрантів, щоб не ускладнювати дії рятувальників.
- Дотримуйтеся порад правоохоронців та уникайте перешкод на місці аварії для ефективної рятувальної операції.
Що робити, якщо ви опинилися під завалами
Так, вона порадила в такій ситуації опанувати себе та спробувати оцінити свій стан: чи є поранення, чи можете ви ворушитися.
Водночас вона закликала самостійно нічого не рухати, не пересувати балки чи щось подібне, тому що на них може триматися обвалена конструкція. "І якщо ви будете це рухати, це може обрушитися на вас", — пояснила Водолага.
Крім того, вона нагадала, що рятувальники під час робіт проводять "хвилину тиші", — саме тоді вони прислухаються, чи є хтось під завалами.
Також вона зауважила, що якщо у людини з собою є мобільний телефон, і він працює, і людина може ним скористатися, то відразу потрібно телефонувати на номер "101".
Крім того, говорячи про перешкоди, з якими стикаються рятувальники, вона закликала водіїв поступатися спецавтомобілям з маячками.
На місце події завжди прибувають правоохоронці, які перекривають дорогу. Водолага закликала не сперечатися з ними, а прислухатися до їхніх порад.
Удар по Україні 8 липня
Раніше Водолага розповіла, що одразу після російської атаки у рятувальників виникли складнощі через затори та неправильне паркування водіїв.
Відомо, що внаслідок цинічного обстрілу загинули 44 людини, ще 196 українців постраждали. Загалом рятувальникам вдалося врятувати 8 дорослих та 3 дітей.
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