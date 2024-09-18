ЗСУ знищили понад 1100 окупантів РФ, 25 артсистем та 6 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 637 010 військових.
Головні тези:
- За добу Збройні сили України знищили понад 1100 російських загарбників та зруйнували 25 артилерійських систем і 6 танків.
- За минулу добу на фронті сталося 194 бойових зіткнення, де війська відбили 49 атак на Курахівському напрямку.
- Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки та Новогродівки на Покровському напрямку.
- Українські сили оборони демонструють високу ефективність та стійкість навіть при активних атаках противника.
- Загальна кількість втрат російської армії під час вторгнення на територію України становить 637 010 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1130 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8691 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 17 080 (+3) од.;
артилерійських систем — 18 154 (+25) од.;
РСЗВ — 1188 од.;
засоби ППО — 947 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15 354 (+25) од.;
крилатих ракет — 2592 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 784 (+45) од.;
спеціальної техніки — 3109 (+18) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнень.
За підтримки авіації противника на Куп’янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського та Невського.
На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів поблизу Часового Яру, Ступочок, Кліщіївки та Білої Гори. Ситуація контрольована.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак неподалік Щербинівки, Торецька, Дачного та Неліпівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак в напрямку Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Катеринівки, Георгіївки та Костянтинівки, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.
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