Масштабный пожар вспыхнул в российском Ярославле — фото и видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Масштабный пожар вспыхнул в российском Ярославле — фото и видео

пожар
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Источник:  online.ua

Ночью 18 сентября огонь бушевал на складе с горюче-смазочными материалами в городе Ярославль Ярославской области России.

Главные тезисы

  • Причина пожара пока не разглашается, однако его удалось потушить в течение ночи.
  • Четверо пожарных пострадали во время борьбы с огнем, их госпитализировали.
  • В Тверской области РФ бушует пожар из-за атаки дронов на воинскую часть, продолжается детонация.

Что известно о пожаре в российском Ярославле

Как утверждает МЧС РФ, огонь вспыхнул около 23.00 17 сентября. Установить причины пожара пока не удалось.

По словам российских пропагандистов, горел склад с покрышками и горюче-смазочными материалами.

Фото: соцсети

Однако впоследствии в МЧС РФ заявили, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона.

Фото: соцсети

Кроме того, сообщается, что во время тушения пожара пострадали четверо пожарных, их госпитализировали.

В течение ночи огонь удалось потушить.

"Бавовна" в Тверской области РФ — первые подробности

Ночью 18 сентября произошла мощная атака дронов на воинскую часть в Тверской области РФ.

В результате падения на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.

Стоит отметить, что местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.

Впоследствии стало известно, что губернатор области Игорь Руденя приказал безотлагательно приступить к частичной эвакуации населения.

В первую очередь речь идет о территориях, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.

Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.

Жителей города и района эвакуируют, однако жители села Цикарево, которое, судя по картам, находится прямо напротив горящих складов, остались отрезаны от эвакуации — спастись им можно только через озеро. Часть жителей уплыла на своих лодках, остальные ждут эвакуации от местных властей на берегу, — сообщили жители района.

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