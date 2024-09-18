Масштабный пожар вспыхнул в российском Ярославле — фото и видео

Ночью 18 сентября огонь бушевал на складе с горюче-смазочными материалами в городе Ярославль Ярославской области России.
Главные тезисы
- Причина пожара пока не разглашается, однако его удалось потушить в течение ночи.
- Четверо пожарных пострадали во время борьбы с огнем, их госпитализировали.
- В Тверской области РФ бушует пожар из-за атаки дронов на воинскую часть, продолжается детонация.
Что известно о пожаре в российском Ярославле
Как утверждает МЧС РФ, огонь вспыхнул около 23.00 17 сентября. Установить причины пожара пока не удалось.
По словам российских пропагандистов, горел склад с покрышками и горюче-смазочными материалами.
Однако впоследствии в МЧС РФ заявили, что якобы загорелся автосервис и на месте пожара произошла разгерметизация газового баллона.
Кроме того, сообщается, что во время тушения пожара пострадали четверо пожарных, их госпитализировали.
В течение ночи огонь удалось потушить.
"Бавовна" в Тверской области РФ — первые подробности
Ночью 18 сентября произошла мощная атака дронов на воинскую часть в Тверской области РФ.
В результате падения на ее территории до сих пор детонируют и пылают склады с боеприпасами, а села рядом с пожаром начали эвакуировать.
Стоит отметить, что местные власти атаку не признали, заявив, что пожар возник из-за падения обломков сбитого беспилотника.
Впоследствии стало известно, что губернатор области Игорь Руденя приказал безотлагательно приступить к частичной эвакуации населения.
В первую очередь речь идет о территориях, где ведет работу ПВО и локализуется пожар.
Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину.
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