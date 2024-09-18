Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

18 сентября российская армия атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52 дронами-камикадзе. Наша противовоздушная оборона уничтожила 46 БПЛА.
Главные тезисы
- Российская армия атаковала Украину 18 сентября с помощью управляемых авиационных ракет и дронов-камикадзе.
- Противовоздушная оборона Украины сбила 46 беспилотных летательных аппаратов, предотвратив значительный ущерб.
- Подразделения РЭБ активно противодействовали агрессии РФ, избегая пострадавших среди мирного населения.
- В результате атаки на Кропивницкий погиб один человек, несколько домов были повреждены, а 90-летняя женщина получила легкие ранения.
Что известно об атаке РФ на Украину 18 сентября
Как отмечают военные, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск (РФ).
К отражению воздушного нападения врага привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя были сбиты 46 ударных БпЛА.
Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, пять БПЛА локационно потеряны, один вражеский ударный беспилотник улетел в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.
Российские войска атаковали Кропивницкий 18 сентября
Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. Известно о погибшем.
Кроме того, легкие ранения получила 90-летняя женщина.
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