Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 46 "шахедов" во время атаки РФ на Украину
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18 сентября российская армия атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами и 52 дронами-камикадзе. Наша противовоздушная оборона уничтожила 46 БПЛА.

Главные тезисы

  • Российская армия атаковала Украину 18 сентября с помощью управляемых авиационных ракет и дронов-камикадзе.
  • Противовоздушная оборона Украины сбила 46 беспилотных летательных аппаратов, предотвратив значительный ущерб.
  • Подразделения РЭБ активно противодействовали агрессии РФ, избегая пострадавших среди мирного населения.
  • В результате атаки на Кропивницкий погиб один человек, несколько домов были повреждены, а 90-летняя женщина получила легкие ранения.

Что известно об атаке РФ на Украину 18 сентября

Как отмечают военные, российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52 ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск (РФ).

К отражению воздушного нападения врага привлекались авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты 46 ударных БпЛА.

Кроме того, из-за активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, пять БПЛА локационно потеряны, один вражеский ударный беспилотник улетел в Россию.

В результате активного противодействия Сил обороны, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемого противника целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, одновременно предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Российские войска атаковали Кропивницкий 18 сентября

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, в результате вражеской атаки в областном центре повреждены несколько жилых домов. В одном из дворов произошел пожар. Известно о погибшем.

Кроме того, легкие ранения получила 90-летняя женщина.

Медики уже оказали ему помощь. В госпитализации не нуждается. Все соответствующие службы работают на месте, — добавил Райкович.

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