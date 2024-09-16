Силы ПВО уничтожили 53 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 53 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО уничтожили 53 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину
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16 сентября армия РФ атаковала Украину 56 ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Наши защитники уничтожили 53 дрона.

Главные тезисы

  • Военные силы Украины успешно отразили атаку России, уничтожив 53 ударных беспилотных летательных аппарата “шахед”.
  • Атака РФ была массированной, но благодаря оперативным действиям защитников удалось предотвратить попадания в жилые и инфраструктурные объекты.
  • Ранения получила женщина в результате падения обломков во время атаки, она была госпитализирована.
  • Это уже восьмая воздушная атака российских военных на Киев только за первую половину сентября.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 16 сентября

Как отмечают военные, с 20.00 15 сентября по 06.00 16-го радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных БплА из Курска и Ейска (РФ).

Основное направление удара врага в этот раз было по Киевщине.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Отмечается, что еще три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

На Киевщине в результате массированной дроновой атаки ранены и повреждены

Как отмечается, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали.

По состоянию на 08:30 в Киевской области зафиксировано:

  • повреждение 5 автомобилей;

  • повреждения 5 частных домов: выбитые двери, окна, иссеченные фасады и крыши;

  • возгорание травяного настила и лесной подстилки в четырех районах. Все пожары уже ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага, добавил Кравченко.

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, это восьмая воздушная атака российских окупантов на Киев и это только за первую половину сентября.

Как и предыдущие нападения — враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed". Но в отличие от последних атак, эта была массирована. Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и продолжалась она около 3-х с половиной часов".

Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам.

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