Силы ПВО уничтожили 53 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 16 сентября

Как отмечают военные, с 20.00 15 сентября по 06.00 16-го радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных БплА из Курска и Ейска (РФ).

Основное направление удара врага в этот раз было по Киевщине.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Поделиться

Отмечается, что еще три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

На Киевщине в результате массированной дроновой атаки ранены и повреждены

Как отмечается, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.

В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали.

По состоянию на 08:30 в Киевской области зафиксировано:

повреждение 5 автомобилей;

повреждения 5 частных домов: выбитые двери, окна, иссеченные фасады и крыши;

возгорание травяного настила и лесной подстилки в четырех районах. Все пожары уже ликвидированы.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий ночной атаки врага, добавил Кравченко. Поделиться

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, это восьмая воздушная атака российских окупантов на Киев и это только за первую половину сентября.

Как и предыдущие нападения — враг в очередной раз применил ударные БПЛА, вероятно вроде "Shahed". Но в отличие от последних атак, эта была массирована. Воздушную тревогу в столице объявили около двух ночи и продолжалась она около 3-х с половиной часов". Поделиться

Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам.