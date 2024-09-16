Силы ПВО уничтожили 53 "шахеда" во время новой атаки РФ на Украину

16 сентября армия РФ атаковала Украину 56 ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Наши защитники уничтожили 53 дрона.
Главные тезисы
- Военные силы Украины успешно отразили атаку России, уничтожив 53 ударных беспилотных летательных аппарата “шахед”.
- Атака РФ была массированной, но благодаря оперативным действиям защитников удалось предотвратить попадания в жилые и инфраструктурные объекты.
- Ранения получила женщина в результате падения обломков во время атаки, она была госпитализирована.
- Это уже восьмая воздушная атака российских военных на Киев только за первую половину сентября.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 16 сентября
Как отмечают военные, с 20.00 15 сентября по 06.00 16-го радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных БплА из Курска и Ейска (РФ).
Основное направление удара врага в этот раз было по Киевщине.
Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Отмечается, что еще три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.
На Киевщине в результате массированной дроновой атаки ранены и повреждены
Как отмечается, во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) вражеские цели были уничтожены, а попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено.
В результате падения обломков ранения получила женщина. Ее госпитализировали.
По состоянию на 08:30 в Киевской области зафиксировано:
повреждение 5 автомобилей;
повреждения 5 частных домов: выбитые двери, окна, иссеченные фасады и крыши;
возгорание травяного настила и лесной подстилки в четырех районах. Все пожары уже ликвидированы.
Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, это восьмая воздушная атака российских окупантов на Киев и это только за первую половину сентября.
Как отметил Попко, на Киев российские ударные беспилотники направлялись по разным направлениям и разным группам.
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