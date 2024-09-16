Сили ППО знищили 53 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 53 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО знищили 53 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну
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16 вересня армія РФ атакувала Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Наші захисники знищили 53 дрони.

Головні тези:

  • Українські Повітряні сили знищили 53 ворожі ударні безпілотники типу Shahed-131/136 під час атаки РФ на Україну 16 вересня.
  • Протиповітряний бій відбувся у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській та інших областях, де зафіксовано пошкодження будинків та автомобілів.
  • Це восьма повітряна атака російських окупантів на Київ лише за першу половину вересня, що свідчить про загострення ситуації на сході України.
  • Атака включала масоване застосування ударних БпЛА, що спричинило пошкодження житлових інфраструктурних об'єктів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 16 вересня

Як зазначають військові, із 20.00 15 вересня по 06.00 16-го радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 ударних БплА із Курська та Єйська (РФ).

Основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Зазначається, що ще три ворожі безпілотники було локаційно втрачено у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

На Київщині внаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження

Як зазначається, під час атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), ворожі цілі були знищені, а влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків поранення отримала жінка. Її госпіталізували.

Станом на 08:30, в Київській області зафіксовано:

  • пошкодження 5 автомобілів;

  • пошкодження 5 приватних будинків: вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи;

  • загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки в чотирьох районах. Усі пожежі вже ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога, — додав Кравченко.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, це восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня.

Як і попередні напади — ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин".

Як зазначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.

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Категорія
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