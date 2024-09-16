Сили ППО знищили 53 "шахеди" під час нової атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 16 вересня

Як зазначають військові, із 20.00 15 вересня по 06.00 16-го радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 ударних БплА із Курська та Єйська (РФ).

Основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Поширити

Зазначається, що ще три ворожі безпілотники було локаційно втрачено у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

На Київщині внаслідок масованої дронової атаки є поранена та пошкодження

Як зазначається, під час атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА), ворожі цілі були знищені, а влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків поранення отримала жінка. Її госпіталізували.

Станом на 08:30, в Київській області зафіксовано:

пошкодження 5 автомобілів;

пошкодження 5 приватних будинків: вибиті двері, вікна, посічені фасади й дахи;

загоряння трав’яного настилу та лісової підстилки в чотирьох районах. Усі пожежі вже ліквідовані.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки ворога, — додав Кравченко. Поширити

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, це восьма повітряна атака російських окупантів на Київ і це лише за першу половину вересня.

Як і попередні напади — ворог вкотре застосував ударні БпЛА, ймовірно на кшталт "Shahed". Але на відміну від останніх атак, ця була масована. Повітряну тривогу в столиці оголосили близько другої ночі і тривала вона близько 3-х з половиною годин". Поширити

Як зазначив Попко, на Київ російські ударні безпілотники прямували з різних напрямків і різними групами.