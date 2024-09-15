Сили ППО збили 10 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

15 вересня армія РФ завдала комбінованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "шахедів".
Головні тези:
- Сили протиповітряної оборони збили ракету Х-59 та 10 безпілотників "Shahed" під час атаки РФ на Україну.
- В Харкові та Миколаєві внаслідок атаки РФ виникли пожежі та пошкодження будівель, але без постраждалих.
- На території лікарні Київського району ворог влучив у землю, спричинивши пошкодження скління будівлі поліклініки.
- Голова Харківської ОВА повідомив про пожежі та пошкодження в Харкові та Миколаєві в результаті ворожих атак.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника.
Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська та Чауди.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 15 вересня
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові через ворожу атаку було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.
Також керівник ОВА зазначив, що приблизно за годину до цього, 14 вересня о 23:20, росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.
Також у Миколаєві внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих безпілотників було пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі.
Також виникла пожежа на складських приміщеннях.
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