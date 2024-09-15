Сили ППО збили 10 "шахедів" та одну ракету під час атаки РФ на Україну

Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 17 засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Одещині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із окупованого Криму та однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 14 ударними БпЛА типу "Shahed" з Курська та Чауди.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну 15 вересня

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові через ворожу атаку було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.

15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки, — розповів Синєгубов. Поширити

Також керівник ОВА зазначив, що приблизно за годину до цього, 14 вересня о 23:20, росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.

Також у Миколаєві внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих безпілотників було пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі.

Також виникла пожежа на складських приміщеннях.