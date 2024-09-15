Силы ПВО сбили 10 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

15 сентября армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "шахедов".
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 “шахедов” во время атаки Российской Федерации на Украину 15 сентября.
- Последствия атаки РФ на Украину 15 сентября включают повреждения зданий, пожары и обломки беспилотников. Наиболее пострадали Харьков и Николаев.
- В Харькове были повреждены поликлиника и учебное заведение из-за вражеской атаки, но обошлось без пострадавших.
- Пожары и повреждения также зафиксированы в Николаеве, где пострадали предприятие пищевой промышленности и складские помещения.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.
Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 15 сентября
Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове из-за вражеской атаки было повреждено здание поликлиники и произошел пожар в учебном заведении. Обошлось без пострадавших.
Также руководитель ОВА отметил, что примерно за час до этого, 14 сентября в 23:20, росармия запустила две управляемые авиабомбы для атаки. В Харькове из-за этого обстрела возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе.
Также в Николаеве в результате боевой работы и падения обломков сбитых беспилотников было повреждение на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.
Также возник пожар на складских помещениях.
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