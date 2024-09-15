Силы ПВО сбили 10 "шахедов" и одну ракету во время атаки РФ на Украину

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 17 средств воздушного нападения противника.

Оккупанты ударили по Одесщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма и одной управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области, а также 14 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска и Чауды.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину 15 сентября

Как сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Харькове из-за вражеской атаки было повреждено здание поликлиники и произошел пожар в учебном заведении. Обошлось без пострадавших.

15 сентября примерно в 00:13 враг попал в землю на территории больницы Киевского района. Поврежден остекление здания поликлиники, — рассказал Синегубов. Поделиться

Также руководитель ОВА отметил, что примерно за час до этого, 14 сентября в 23:20, росармия запустила две управляемые авиабомбы для атаки. В Харькове из-за этого обстрела возник пожар в здании учебного заведения, а также горела трава в Киевском районе.

Также в Николаеве в результате боевой работы и падения обломков сбитых беспилотников было повреждение на предприятии пищевой промышленности в Николаевском районе.

Также возник пожар на складских помещениях.