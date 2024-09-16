Италия усилит ПВО Украины второй батареей Samp-T

В ближайшее время Италия предоставит Украине вторую батарею Samp-T для защиты мирных жителей. Об этом объявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Италия готовится передать Украине вторую батарею Samp-T

Таяни отметил, что это произойдет в ближайшее время.

Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения. Антонио Таяни Министр иностранных дел Италии

Глава итальянского МИД отметил, что Украина не просила больше, чем Италия уже предоставляет. К тому же у страны нет британского и американского оружия, в котором нуждается Киев.

Таяни выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Военная помощь для Украины от Италии

Во время саммита мира Антонио Таяни анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Также он пригласил президента Владимира Зеленского навестить Италию и заверил в постоянной поддержке со стороны его страны.

Кроме того, в начале мая Министр обороны Италии Гвидо Крозетто сообщал, что его страна готовит новый пакет военной помощи Украине.

Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт. Поделиться

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд. евро. Такое обязательство на себя возьмет премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы также учат украинских военных использовать западное оружие.