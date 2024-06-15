Глава МИД Италии Антони Таяни в рамках участия в Саммите мира в Швейцарии заявил о готовности его страны направить новый пакет военной помощи Украине.

Италия готова выделить новый пакет помощи Украине

Таяни пригласил президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Италию и заверил, что Киев всегда может рассчитывать на поддержку.

Глава МИД Италии подверг критике действия кремлевского диктатора Владимира Путина на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.

Италия заинтересована в том, чтобы мы не теряли Украину из центра поля зрения. К сожалению, Путин не показывает положительных признаков стремления к миру... Господин Зеленский, приезжайте к нам в Италию. Мы готовы прислать новый пакет вооруженной помощи, но мы будем поддерживать также и восстановление Украины. Рассчитывайте на нас, рассчитывайте на Италию, – подчеркнул Таяни. Поделиться

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, страны ЕС не будут предоставлять Украине средства в рамках кредита на сумму в 50 млрд долларов под обеспечение замороженными российскими активами.

Она отметила, что этот заем Украине должны предоставить США, Канада, Великобритания и, возможно, Япония.

По состоянию на сегодняшний день европейские государства не привлечены к этому займу. Учитывая, что все эти активы заморожены в Европе, Европа уже участвует, определяя гарантийный механизм выплаты этого займа, - подчеркнула Мэлони. Поделиться

Какую помощь Украина может получить от Италии

Италия может отправить Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T.

Известно, что система SAMP/T, также известная как MAMBA, представляет собой франко-итальянскую батарею. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.

В то же время, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что его страна против использования собственного оружия для ударов по России.

Кроме того, он добавил, что "мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать на Украину, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией".