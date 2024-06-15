Глава МИД Италии Антони Таяни в рамках участия в Саммите мира в Швейцарии заявил о готовности его страны направить новый пакет военной помощи Украине.
Главные тезисы
- Италия готова направить новый пакет военной помощи Украине в условиях преступной войны, возглавляемой режимом Путина.
- Страны ЕС не предоставят Украине кредит на сумму 50 млрд долларов, предпочитая поддержку от других стран, включая США и Великобританию.
- Италия может отправить Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T для обеспечения безопасности и перехвата целей.
- Премьер-министр Италии подтвердил, что страна не будет использовать свое оружие для ударов по России и не отправит своих солдат на Украину в случае конфликта.
- Италия подтверждает готовность поддерживать Украину и приглашает президента Зеленского в страну, обеспечивая помощь и восстановление после конфликта.
Италия готова выделить новый пакет помощи Украине
Таяни пригласил президента Владимира Зеленского приехать с визитом в Италию и заверил, что Киев всегда может рассчитывать на поддержку.
Глава МИД Италии подверг критике действия кремлевского диктатора Владимира Путина на фоне развязанной Кремлем преступной войны против Украины.
По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, страны ЕС не будут предоставлять Украине средства в рамках кредита на сумму в 50 млрд долларов под обеспечение замороженными российскими активами.
Она отметила, что этот заем Украине должны предоставить США, Канада, Великобритания и, возможно, Япония.
Какую помощь Украина может получить от Италии
Италия может отправить Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T.
Известно, что система SAMP/T, также известная как MAMBA, представляет собой франко-итальянскую батарею. Она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно.
В то же время, ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявлял, что его страна против использования собственного оружия для ударов по России.
Кроме того, он добавил, что "мы не отправим ни одного итальянского солдата воевать на Украину, потому что мы не находимся в состоянии войны с Россией".
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