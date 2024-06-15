Глава МЗС Італії Антоні Таяні в рамках участі у Саміті миру в Швейцарії заявив про готовність його країни надіслати новий пакет військової допомоги Україні.

Італія готова виділити новий пакет допомоги Україні

Таяні, зокрема, запросив президента Володимира Зеленського приїхати з візитом до Італії та запевнив, що Київ завжди може розраховувати на підтримку.

Глава МЗС Італії розкритикував дії кремлівського диктатора Володимира Путіна на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.

Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з центру поля зору. На жаль, Путін не показує позитивних ознак прагнення до миру... Пане Зеленський, приїжджайте до нас в Італію. Ми готові надіслати також новий пакет збройної допомоги, але ми будемо підтримувати також і відновлення України. Розраховуйте на нас, розраховуйте на Італію, - підкреслив Таяні. Поширити

За словами прем’є-міністра Італії Джорджі Мелоні, країни ЄС не надаватимуть Україні кошти в рамках кредиту на суму в 50 млрд доларів під забезпечення замороженими російськими активами.

Вона зазначила, що цю позику Україні мають надати США, Канада, Велика Британія та можливо Японія.

Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики, - підкреслила Мелоні. Поширити

Яку допомогу Україна може отримати від Італії

Італія може надіслати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Відомо, що система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.

Водночас раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що його країна проти використання власної зброї для ударів по Росії.

Крім того, він додав, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з Росією".