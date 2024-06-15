Глава МЗС Італії Антоні Таяні в рамках участі у Саміті миру в Швейцарії заявив про готовність його країни надіслати новий пакет військової допомоги Україні.
Головні тези:
- Глава МЗС Італії висловив готовність надіслати новий пакет військової допомоги Україні та запросив президента Зеленського до Італії.
- Італія зацікавлена у підтримці та відновленні України на тлі злочинної війни, яку веде режим Путіна проти України.
- Прем’є-міністр Італії підтвердив, що ЄС не надасть Україні кредит у сумі 50 млрд доларів, пропонуючи замість цього підтримку від США, Канади, Великої Британії та можливо Японії.
- Італія може надіслати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T, що дозволить відстежувати та перехоплювати цілі в умовах загострення конфлікту.
- Італія не планує використовувати свою зброю для ударів по Росії та не намірує відправляти своїх солдатів в Україну у разі конфлікту з РФ.
Італія готова виділити новий пакет допомоги Україні
Таяні, зокрема, запросив президента Володимира Зеленського приїхати з візитом до Італії та запевнив, що Київ завжди може розраховувати на підтримку.
Глава МЗС Італії розкритикував дії кремлівського диктатора Володимира Путіна на тлі розв’язаної Кремлем злочинної війни проти України.
За словами прем’є-міністра Італії Джорджі Мелоні, країни ЄС не надаватимуть Україні кошти в рамках кредиту на суму в 50 млрд доларів під забезпечення замороженими російськими активами.
Вона зазначила, що цю позику Україні мають надати США, Канада, Велика Британія та можливо Японія.
Яку допомогу Україна може отримати від Італії
Італія може надіслати Україні другу систему протиповітряної оборони SAMP/T.
Відомо, що система SAMP/T, також відома як MAMBA, є франко-італійською батареєю. Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно.
Водночас раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявляв, що його країна проти використання власної зброї для ударів по Росії.
Крім того, він додав, що "ми не відправимо жодного італійського солдата воювати в Україну, тому що ми не перебуваємо у стані війни з Росією".
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