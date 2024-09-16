Італія посилить ППО України другою батареєю Samp-T
Категорія
Україна
Дата публікації

Італія посилить ППО України другою батареєю Samp-T

SAMP-T
Джерело:  online.ua

Найближчим часом Італія надасть Україні другу батарею Samp-T для захисту мирних жителів. Про це оголосив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Головні тези:

  • Італія надає Україні другу батарею Samp-T для захисту мирних жителів.
  • Україна отримує військову та фінансову підтримку від Італійського уряду.
  • Італія планує збільшити військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро у 2025 році.
  • Італійські інструктори навчають українських військових використовувати західну зброю.
  • Міністр закордонних справ Італії сподівається на проведення значущої мирної конференції щодо України.

Італія готується передати Україні другу батарею Samp-T

Таяні зазначив, що це відбудеться найближчим часом.

Ми надали Києву беззастережну допомогу, військову, цивільну, фінансову, зараз ми збираємося відправити другу батарею Samp T для захисту українського населення.

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Міністр закордонних справ Італії

Очільник італійського МЗС зауважив, що Україна не просила більше, ніж Італія вже надає. До того ж країна не має британської та американської зброї, якої потребує Київ.

Таяні висловив сподівання, що до кінця року вдасться організувати "значущу мирну конференцію" щодо України.

Військова допомога для України від Італії

Під час Саміту миру Антоніо Таяні анонсував новий пакет військової допомоги для України. Також він запросив президента Володимира Зеленського відвідати Італію та запевнив у постійній підтримці з боку його країни.

Крім того, на початку травня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомляв, що його країна готує новий пакет військової допомоги Україні.

Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт.

Італія збільшить військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро. Таке зобов'язання на себе візьме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті НАТО, який зараз проходить у Вашингтоні.

На сьогодні Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою і боєприпасами.

Італійські інструктори також навчають українських військових використовувати західну зброю.

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