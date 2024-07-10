Італія анонсувала збільшення військової допомоги Україні
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Італія анонсувала збільшення військової допомоги Україні

Італія анонсувала збільшення військової допомоги Україні
Джерело:  Corriere della Sera

Італія збільшить військову допомогу Україні у 2025 році до 1,7 млрд євро. Таке зобов'язання на себе візьме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на саміті НАТО, який зараз проходить у Вашингтоні.

Головні тези:

  • Італія планує збільшити військову допомогу Україні до 1,7 млрд євро до 2025 року, закріплюючи свою частку в 40-мільярдному пакеті допомоги від НАТО.
  • Італійська військова допомога включає зенітні ракети, артилерійське озброєння та навчання українських військових, що сприяє підвищенню обороноздатності України.
  • Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяв на себе зобов'язання щодо збільшення військової підтримки на саміті НАТО, який проходить у Вашингтоні.
  • Італія є одним з ключових учасників Північноатлантичного альянсу та активно сприяє зміцненню безпеки у регіоні через надання військової та іншої підтримки Україні.
  • Розширення військової допомоги від Італії є важливим кроком для підтримки України в укріпленні обороноздатності та відстоюванні суверенітету у складній ситуації на сході Європи.

Італія збільшить військову допомогу Україні

Видання зазначає, що це частка Італії в 40-мільярдній допомозі Україні, яку обговорює НАТО. Половина внесків (гнучко розподілених між прямою військовою допомогою, товарами і послугами, а також навчанням) надійде від США, ще 20 мільярдів євро — від європейських країн Північноатлантичного альянсу.

У 2022 році Рим пообіцяв передавати Україні військову допомогу на суму близько 1,2 мільярда євро щороку.

Допомога Україні від Італії

На сьогодні Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги, включно із зенітними ракетами, артилерійськими знаряддями, бронетехнікою і боєприпасами.

Італійські інструктори також навчають українських військових використовувати західну зброю.

Хоча точні типи і кількість поставленої зброї не розголошуються, вона відіграє істотну роль у зміцненні обороноздатності України.

Раніше повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакету допомоги.

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