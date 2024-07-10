Италия анонсировала увеличение военной помощи Украине

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд. евро. Такое обязательство возьмет на себя премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Италия увеличит военную помощь Украине

Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро — от европейских стран Североатлантического альянса.

В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 млрд евро ежегодно.

Помощь Украине от Италии

На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы также учат украинских военных использовать западное оружие.

Хотя точные типы и количество поставленного оружия не разглашаются, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.