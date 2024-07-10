Италия анонсировала увеличение военной помощи Украине

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд. евро. Такое обязательство возьмет на себя премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.
Главные тезисы
- Италия планирует увеличить военную помощь Украине до 1,7 млрд евро к 2025 году, закрепляя свою долю в 40-миллиардном пакете помощи НАТО.
- Итальянская военная помощь включает зенитные ракеты, артиллерийское вооружение и обучение украинских военных, что способствует повышению обороноспособности Украины.
- Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони взял на себя обязательство по увеличению военной поддержки на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО.
- Италия является одним из ключевых участников Североатлантического альянса и активно способствует укреплению безопасности в регионе через оказание военной и другой поддержки Украине.
- Расширение военной помощи от Италии является важным шагом для поддержки Украины в укреплении обороноспособности и отстаивании суверенитета в сложной ситуации на востоке Европы.
Италия увеличит военную помощь Украине
Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро — от европейских стран Североатлантического альянса.
В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 млрд евро ежегодно.
Помощь Украине от Италии
На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.
Итальянские инструкторы также учат украинских военных использовать западное оружие.
Хотя точные типы и количество поставленного оружия не разглашаются, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.
Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.
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