Италия анонсировала увеличение военной помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Италия анонсировала увеличение военной помощи Украине

Италия анонсировала увеличение военной помощи Украине
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Источник:  Corriere della Sera

Италия увеличит военную помощь Украине в 2025 году до 1,7 млрд. евро. Такое обязательство возьмет на себя премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО, который сейчас проходит в Вашингтоне.

Главные тезисы

  • Италия планирует увеличить военную помощь Украине до 1,7 млрд евро к 2025 году, закрепляя свою долю в 40-миллиардном пакете помощи НАТО.
  • Итальянская военная помощь включает зенитные ракеты, артиллерийское вооружение и обучение украинских военных, что способствует повышению обороноспособности Украины.
  • Премьер-министр Италии Джорджо Мэлони взял на себя обязательство по увеличению военной поддержки на проходящем в Вашингтоне саммите НАТО.
  • Италия является одним из ключевых участников Североатлантического альянса и активно способствует укреплению безопасности в регионе через оказание военной и другой поддержки Украине.
  • Расширение военной помощи от Италии является важным шагом для поддержки Украины в укреплении обороноспособности и отстаивании суверенитета в сложной ситуации на востоке Европы.

Италия увеличит военную помощь Украине

Издание отмечает, что это доля Италии в 40-миллиардной помощи Украине, которую обсуждает НАТО. Половина взносов (гибко распределенных между прямой военной помощью, товарами и услугами, а также обучением) поступит от США, еще 20 миллиардов евро — от европейских стран Североатлантического альянса.

В 2022 году Рим пообещал передавать Украине военную помощь на сумму около 1,2 млрд евро ежегодно.

Помощь Украине от Италии

На сегодняшний день Италия предоставила Украине 8 пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.

Итальянские инструкторы также учат украинских военных использовать западное оружие.

Хотя точные типы и количество поставленного оружия не разглашаются, оно играет существенную роль в укреплении обороноспособности Украины.

Ранее сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

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