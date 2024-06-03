Италия в ближайшее время может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T.
Главные тезисы
- Италия готова передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T для обороны от воздушных атак.
- Система SAMP/T способна сбивать баллистические ракеты и отслеживать десятки целей одновременно, что делает ее важным активом для укрепления обороноспособности.
- Румыния рассматривает возможность передачи Украине системы ЗРК Patriot, однако решение требует широкого обсуждения специалистов и Национального совета безопасности.
- Передача систем ПВО от европейских партнеров поможет укрепить обороноспособность Украины и региона в целом.
- Обсуждение вопроса получения новых систем ПВО должно проводиться открыто с учетом национальных интересов безопасности и привлечением специалистов.
Что известно о готовности Италии передать Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T
Отмечается, что такое решение власти Италии готовы принять в ответ на просьбу Украины о дополнительной помощи от воздушных атак преступной армии РФ.
Журналисты издания подчеркивают, что это единственная система ПВО европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.
Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.
По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.
Готовы ли другие партнеры Украины помочь с ПВО
По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в интервью Euronews, его страна рассматривает возможность передачи Украине системы ЗРК Patriot.
Он отметил, что для принятия решения Высший совет национальной обороны должен проанализировать всю имеющуюся информацию.
Чолаку подчеркнул, что предложение находится на стадии анализа. Он заявил, что не может решить этот вопрос "на шоу".
По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться в рамках публичной дискуссии.
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