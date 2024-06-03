Италия в ближайшее время может передать Украине вторую систему ПВО SAMP/T.

Что известно о готовности Италии передать Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T

Отмечается, что такое решение власти Италии готовы принять в ответ на просьбу Украины о дополнительной помощи от воздушных атак преступной армии РФ.

Журналисты издания подчеркивают, что это единственная система ПВО европейского производства, способная сбивать баллистические ракеты.

Она может отслеживать десятки целей и перехватывать их одновременно.

По предварительным данным, Украине будет передана система SAMP/T, которая дислоцируется в Кувейте, но вскоре должна вернуться в Италию.

Готовы ли другие партнеры Украины помочь с ПВО

По словам премьер-министра Румынии Марчела Чолаку в интервью Euronews, его страна рассматривает возможность передачи Украине системы ЗРК Patriot.

Он отметил, что для принятия решения Высший совет национальной обороны должен проанализировать всю имеющуюся информацию.

Прежде всего, должны говорить специалисты. Если система будет покрывать часть Украины, это не означает, что она не будет охватывать и Румынию. Речь идет о том, чтобы специалисты сели за стол и нашли лучшее решение, – пояснил премьер-министр Румынии. Поделиться

Чолаку подчеркнул, что предложение находится на стадии анализа. Он заявил, что не может решить этот вопрос "на шоу".

Я не специалист. Я премьер-министр Румынии и должен заслушать этот вопрос в соответствующих институциональных рамках, тайно, ведь он касается обороны государства – после этого мы примем решение вместе, - подчеркнул глава румынского правительства. Поделиться

По его мнению, этот вопрос должен обсуждаться в рамках публичной дискуссии.