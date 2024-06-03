Італія може передати Україні ще одну систему ППО SAMP/T
Категорія
Україна
Дата публікації

Італія може передати Україні ще одну систему ППО SAMP/T

ППО SAMP/T
Джерело:  Reuters

Італія найближчим часом може передати Україні другу систему ППО SAMP/T. 

Головні тези:

  • Італія може передати Україні другу систему ППО SAMP/T для захисту від повітряних атак.
  • Система SAMP/T є єдиним європейським ППО, здатним збивати балістичні ракети та відстежувати десятки цілей одночасно.
  • Румунія також розглядає можливість передачі Україні системи ЗРК Patriot, проте вирішення питання вимагає залучення фахівців і національної ради безпеки.
  • Обговорення передачі систем ППО від інших країн є важливим етапом для зміцнення обороноздатності України та регіона в цілому.
  • Питання можливості отримання нових систем ППО від європейських партнерів має обговорюватись у відкритій дискусії з урахуванням національних безпекових інтересів.

Що відомо про готовність Італії передати Україні додаткову систему ППО SAMP/T

Зазначається, що таке рішення влада Італії готова прийняти у відповідь на прохання України про додаткову допомогу від повітряних атак злочинної армії РФ.

Журналісти видання підкреслюють, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.

Чи готові інші партнери України допомогти із ППО

За словами прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку в інтерв’ю Euronews, його країна розглядає можливість передачі Україні системи ЗРК Patriot.

Він зазначив, що для ухвалення рішення Вища рада національної оборони має проаналізувати всю наявну інформацію.

Передусім повинні говорити фахівці. Якщо система покриватиме частину України, то це не означає, що вона не охоплюватиме й Румунію. Ідеться про те, щоб фахівці сіли за стіл і знайшли найкраще рішення, - пояснив прем’єр-міністр Румунії.

Чолаку наголосив, що пропозиція перебуває на стадії аналізу. Він заявив, що не може розв'язати це питання "на шоу".

Я не фахівець. Я прем'єр-міністр Румунії і повинен заслухати це питання у відповідних інституційних рамках, таємно, адже воно стосується оборони держави – після того ми ухвалимо рішення разом, - підкреслив очільник румунського уряду.

На його переконання, це питання має обговорюватись у рамках публічної дискусії.

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