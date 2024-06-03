Що відомо про готовність Італії передати Україні додаткову систему ППО SAMP/T

Зазначається, що таке рішення влада Італії готова прийняти у відповідь на прохання України про додаткову допомогу від повітряних атак злочинної армії РФ.

Журналісти видання підкреслюють, що це єдина система ППО європейського виробництва, здатна збивати балістичні ракети.

Вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати їх одночасно.

За попередніми даними, Україні буде передано систему SAMP/T, яка дислокується в Кувейті, але невдовзі має повернутися до Італії.

Чи готові інші партнери України допомогти із ППО

За словами прем’єр-міністра Румунії Марчела Чолаку в інтерв’ю Euronews, його країна розглядає можливість передачі Україні системи ЗРК Patriot.

Він зазначив, що для ухвалення рішення Вища рада національної оборони має проаналізувати всю наявну інформацію.

Передусім повинні говорити фахівці. Якщо система покриватиме частину України, то це не означає, що вона не охоплюватиме й Румунію. Ідеться про те, щоб фахівці сіли за стіл і знайшли найкраще рішення, - пояснив прем’єр-міністр Румунії. Поширити

Чолаку наголосив, що пропозиція перебуває на стадії аналізу. Він заявив, що не може розв'язати це питання "на шоу".

Я не фахівець. Я прем'єр-міністр Румунії і повинен заслухати це питання у відповідних інституційних рамках, таємно, адже воно стосується оборони держави – після того ми ухвалимо рішення разом, - підкреслив очільник румунського уряду. Поширити

На його переконання, це питання має обговорюватись у рамках публічної дискусії.