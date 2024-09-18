Сили ППО збили 46 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

18 вересня російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 52 дронами-камікадзе. Наша протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА.
Головні тези:
- Українські сили протиповітряної оборони збили 46 ударних безпілотників російської армії під час атаки 18 вересня.
- Ворожі керовані авіаційні ракети та дрони-камікадзе були нейтралізовані завдяки дії авіації та підрозділів РЕБ Сил оборони України.
- Внаслідок атаки постраждали кілька житлових будинків у Кропивницькому, є загиблий та поранена жінка, яка вже отримала допомогу медиків.
- Дія Сил оборони України виявилися ефективними, завдяки чому вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням і жертвам серед цивільного населення.
- Атака російських військ відбулася у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській та інших областях.
Що відомо про атаку РФ на Україну 18 вересня
Як зазначають військові, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).
До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.
Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
Російські війська атакували Кропивницький 18 вересня
Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Відомо про загиблого.
Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка.
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