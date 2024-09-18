Сили ППО збили 46 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 46 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 46 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
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18 вересня російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 52 дронами-камікадзе. Наша протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА.

Головні тези:

  • Українські сили протиповітряної оборони збили 46 ударних безпілотників російської армії під час атаки 18 вересня.
  • Ворожі керовані авіаційні ракети та дрони-камікадзе були нейтралізовані завдяки дії авіації та підрозділів РЕБ Сил оборони України.
  • Внаслідок атаки постраждали кілька житлових будинків у Кропивницькому, є загиблий та поранена жінка, яка вже отримала допомогу медиків.
  • Дія Сил оборони України виявилися ефективними, завдяки чому вдалося запобігти масштабнішим руйнуванням і жертвам серед цивільного населення.
  • Атака російських військ відбулася у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській та інших областях.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 вересня

Як зазначають військові, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.

Внаслідок активної протидії Сил оборони, керовані авіаційні ракети не досягли бажаним противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, водночас попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Російські війська атакували Кропивницький 18 вересня

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Відомо про загиблого.

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка.

Медики вже надали їй допомогу. Госпіталізації не потребує. Всі відповідні служби працюють на місці, — додав Райкович.

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