Сили ППО збили 46 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

18 вересня російська армія атакувала Україну трьома керованими авіаційними ракетами та 52 дронами-камікадзе. Наша протиповітряна оборона знищила 46 БпЛА.

Що відомо про атаку РФ на Україну 18 вересня

Як зазначають військові, російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52-ма ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу ворога залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито 46 ударних БпЛА.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони, п'ять БпЛА локаційно втрачені, один ворожий ударний безпілотник полетів у Росію.

Внаслідок активної протидії Сил оборони, керовані авіаційні ракети не досягли бажаним противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, водночас попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих. Поширити

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.

Російські війська атакували Кропивницький 18 вересня

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі пошкоджено кілька житлових будинків. В одному з дворів сталася пожежа. Відомо про загиблого.

Крім того, легкі поранення отримала 90-річна жінка.