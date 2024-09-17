Сили ППО збили 34 ворожих дрони під час атаки РФ на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, з 19.00 по 06.00 радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 51 ударного БпЛА із напрямків:

Курськ

Приморсько-Ахтарськ — РФ.

мис Чауда –тимчасово окупований Крим.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні дрони.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Що відомо про обстріл Росією Сум

Як повідомив в.о. мера Артем Кобзар, після нічного масованого удару по Сумах система водовідведення у місті функціонує, проте вода подається з пониженим тиском.

Також у зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси.

Окрім цього ворожими «шахедами» були атаковані об’єкти енергетичної системи.

Зокрема постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об’єкті критичної інфраструктури — водоканали, лікарні та інші — підключені до систем резервного живлення.