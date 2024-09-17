Сили ППО збили 34 ворожих дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 34 ворожих дрони під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 34 ворожих дрони під час атаки РФ на Україну
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17 вересня армія РФ запустила проти України понад 50 ударних безпілотних літальних апаратів. Нашій протиповітряній обороні вдалось знищити 34 дрони.

Головні тези:

  • Повітряна оборона України збила 34 ворожі дрони внаслідок атаки РФ на українські території.
  • Протиповітряна оборона працювала у різних областях України, включаючи Миколаївську, Херсонську та Харківську області.
  • В результаті активної протидії засобів розвідки та електронної боротьби збито й відштовхнуто 12 БпЛА з території України.
  • У результаті атаки по Сумах постраждали водопостачання та електромережі, але критична інфраструктура підключена до резервного живлення.
  • Два ворожі ударні дрони повернулись у Росію, що свідчить про успішність протиповітряної оборони України.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові,  з 19.00 по 06.00 радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 51 ударного БпЛА із напрямків:

  • Курськ

  • Приморсько-Ахтарськ — РФ.

  • мис Чауда –тимчасово окупований Крим.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні дрони.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Що відомо про обстріл Росією Сум

Як повідомив в.о. мера Артем Кобзар, після нічного масованого удару по Сумах система водовідведення у місті функціонує, проте вода подається з пониженим тиском.

Також у зв'язку з відсутністю електроенергії в місті на маршрутах не курсують тролейбуси.

Окрім цього ворожими «шахедами» були атаковані об’єкти енергетичної системи.

Зокрема постраждали населені пункти Конотопського, Охтирського та Сумського районів.

Об’єкті критичної інфраструктури — водоканали, лікарні та інші — підключені до систем резервного живлення.

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