Силы ПВО сбили 34 вражеских дрона во время атаки РФ на Украину

17 сентября армия РФ запустила против Украины более 50-ти ударных беспилотных летательных аппаратов. Нашей противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.
Главные тезисы
- ПВО успешно сбили 34 вражеских дрона во время атаки России на Украину.
- Подробности атаки РФ, раскрытые Воздушными силами: 51 ударный БПЛА направлялись к различным регионам.
- В результатах противовоздушного боя 12 беспилотников потеряли локационно в Украине.
- Обстрел Сум привел к проблемам с водоснабжением и электроэнергией в городе.
- Объекты критической инфраструктуры остаются подключены к системам резервного питания после атаки.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, с 19.00 по 06.00 радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 51 ударного БПЛА по направлениям:
Курск
Приморско-Ахтарск — РФ.
мыс Чауда — временно оккупированный Крым.
Воздушное нападение противника отражалось: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных дрона.
Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.
Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Что известно об обстреле Россией Сум
Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.
Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.
Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.
В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.
Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.
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