Силы ПВО сбили 34 вражеских дрона во время атаки РФ на Украину

17 сентября армия РФ запустила против Украины более 50-ти ударных беспилотных летательных аппаратов. Нашей противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19.00 по 06.00 радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 51 ударного БПЛА по направлениям:

Курск

Приморско-Ахтарск — РФ.

мыс Чауда — временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение противника отражалось: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных дрона.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.

Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.

Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.

В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.