Силы ПВО сбили 34 вражеских дрона во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 34 вражеских дрона во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 34 вражеских дрона во время атаки РФ на Украину
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17 сентября армия РФ запустила против Украины более 50-ти ударных беспилотных летательных аппаратов. Нашей противовоздушной обороне удалось уничтожить 34 дрона.

Главные тезисы

  • ПВО успешно сбили 34 вражеских дрона во время атаки России на Украину.
  • Подробности атаки РФ, раскрытые Воздушными силами: 51 ударный БПЛА направлялись к различным регионам.
  • В результатах противовоздушного боя 12 беспилотников потеряли локационно в Украине.
  • Обстрел Сум привел к проблемам с водоснабжением и электроэнергией в городе.
  • Объекты критической инфраструктуры остаются подключены к системам резервного питания после атаки.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, с 19.00 по 06.00 радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 51 ударного БПЛА по направлениям:

  • Курск

  • Приморско-Ахтарск — РФ.

  • мыс Чауда — временно оккупированный Крым.

Воздушное нападение противника отражалось: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЕБ Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных дрона.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БПЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Что известно об обстреле Россией Сум

Как сообщил и. мэра Артем Кобзарь, после ночного массированного удара по Сумам система водоотведения в городе функционирует, однако вода подается с пониженным давлением.

Также в связи с отсутствием электроэнергии в городе по маршрутам не курсируют троллейбусы.

Кроме этого, враждебными «шахедами» были атакованы объекты энергетической системы.

В частности, пострадали населенные пункты Конотопского, Ахтырского и Сумского районов.

Объекты критической инфраструктуры — водоканалы, больницы и другие — подключены к системам резервного питания.

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