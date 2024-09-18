Наш успех. Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр описал ситуацию возле Бахмута

Командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Зинько отметил, что российские захватчики уже около двух месяцев не могут продвинуться на запад от оккупированного Бахмута благодаря успешной обороне украинских воинов.
Главные тезисы
- Украинские воины успешно держат оборону вблизи Бахмута, не позволяя российским захватчикам продвигаться дальше.
- Командир отметил эффективность обороны и постоянное поддержание боеспособности украинских сил в этом районе.
- Заместитель командира Третьей штурмовой бригады указал на сложность ситуации на фронте и предупредил об опасном этапе войны.
Возле Бахмута ситуация находится под контролем украинских сил
По словам командира, украинские воины продолжают обороняться, а также не дают российским захватчикам продвинуться ни на один метр украинской земли.
Защитник подчеркнул, что украинская оборона в районе Бахмута действительно эффективна.
Кроме того, командир подчеркнул, что российские оккупанты имеют возможность прятаться в зеленой гуще за плотными листьями.
По его словам, в таких условиях крайне непросто обнаруживать силы врага, в частности, с помощью тепловизионного квадрокоптера.
Что важно знать об опасной ситуации на фронте
Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA подчеркнул, что многие украинцы до сих пор не понимают, что происходит на фронте.
По его словам, именно сейчас крайне сложный этап.
Кроме того, он спрогнозировал, каким может быть потенциальный финал переговоров Украины и РФ.
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