Наш успех. Командир роты огневой поддержки 5 ОШБр описал ситуацию возле Бахмута

Командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Зинько отметил, что российские захватчики уже около двух месяцев не могут продвинуться на запад от оккупированного Бахмута благодаря успешной обороне украинских воинов.

Возле Бахмута ситуация находится под контролем украинских сил

Прежде всего успехом наверняка можно назвать то, что мы стоим на тех рубежах, на которых стояли и месяц назад, и два. То есть именно в этом и есть как раз наш успех, — подчеркнул Николай Зинько. Поделиться

По словам командира, украинские воины продолжают обороняться, а также не дают российским захватчикам продвинуться ни на один метр украинской земли.

Защитник подчеркнул, что украинская оборона в районе Бахмута действительно эффективна.

Мы уничтожаем врага и обеспечиваем боеспособность, — добавил Николай Зинько. Поделиться

Кроме того, командир подчеркнул, что российские оккупанты имеют возможность прятаться в зеленой гуще за плотными листьями.

По его словам, в таких условиях крайне непросто обнаруживать силы врага, в частности, с помощью тепловизионного квадрокоптера.

Что важно знать об опасной ситуации на фронте

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, экс-командир полка "Азов", майор ВСУ Максим Жорин в интервью Online.UA подчеркнул, что многие украинцы до сих пор не понимают, что происходит на фронте.

По его словам, именно сейчас крайне сложный этап.

Наши подразделения истощаются, почти не отдыхают. Их там иногда могут поменять местами, чтобы очухались люди. Но в целом эта ситуация очень сложная. И единственный вариант сейчас — это ни в коем случае нельзя вестись на всю эту ахинею типа: “Все! Надо останавливаться, надо переговоры!”. Нельзя ни в коем случае это делать. Это как в драке: ты дерешься, ты истощен, но у тебя выбора нет, — отметил Жорин. Поделиться

Кроме того, он спрогнозировал, каким может быть потенциальный финал переговоров Украины и РФ.