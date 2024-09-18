Наш успіх. Командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр описав ситуацію біля Бахмута

Командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Зінько наголосив, що російські загарбники уже близько двох місяців не можуть просунутися на захід біля окупованого Бахмута завдяки успішній обороні українських воїнів.
Головні тези:
- Українські воїни успішно тримають оборону поблизу Бахмута, не дозволяючи російським загарбникам просуватися далі.
- Командир наголосив на ефективності оборони та постійному підтриманні боєздатності українських сил в цьому районі.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади вказав на складність ситуації на фронті та попередив про небезпечний етап війни.
Біля Бахмута ситуація знаходиться під контролем українських сил
За словами командира, українські воїни продовжують оборонятися, а також не дають російським загарбникам просунутися ні на жоден метр української землі.
Захисник наголосив, що українська оборона в районі Бахмута дійсно ефективна.
Окрім того, командир наголосив, що російські окупанти мають можливість ховатися у зеленій гущавині за щільним листям.
За його словами, у таких умовах вкрай непросто виявляти сили ворога, зокрема за допомогою тепловізійного квадрокоптера.
Що важливо знати про небезпечну ситуацію на фронті
Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA наголосив, що багато українців досі не розуміють, що насправді відбувається на фронті.
За його словами, наразі триває вкрай складний етап.
Окрім того, він спрогнозував, яким може бути потенційний фінал переговорів України та РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-