Наш успіх. Командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр описав ситуацію біля Бахмута

Командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Зінько наголосив, що російські загарбники уже близько двох місяців не можуть просунутися на захід біля окупованого Бахмута завдяки успішній обороні українських воїнів.

Біля Бахмута ситуація знаходиться під контролем українських сил

Перш за все, успіхом напевне можна назвати те, що ми стоїмо на тих рубежах, на яких стояли і місяць тому, і два. Тобто, саме у цьому і є якраз наш успіх, — наголосив Микола Зінько. Поширити

За словами командира, українські воїни продовжують оборонятися, а також не дають російським загарбникам просунутися ні на жоден метр української землі.

Захисник наголосив, що українська оборона в районі Бахмута дійсно ефективна.

Ми знищуємо ворога і забезпечуємо боєздатність, — додав Микола Зінько. Поширити

Окрім того, командир наголосив, що російські окупанти мають можливість ховатися у зеленій гущавині за щільним листям.

За його словами, у таких умовах вкрай непросто виявляти сили ворога, зокрема за допомогою тепловізійного квадрокоптера.

Що важливо знати про небезпечну ситуацію на фронті

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA наголосив, що багато українців досі не розуміють, що насправді відбувається на фронті.

За його словами, наразі триває вкрай складний етап.

Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає, — зазначив Жорін. Поширити

Окрім того, він спрогнозував, яким може бути потенційний фінал переговорів України та РФ.