Наш успіх. Командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр описав ситуацію біля Бахмута
Категорія
Україна
Дата публікації

Наш успіх. Командир роти вогневої підтримки 5 ОШБр описав ситуацію біля Бахмута

танк ЗСУ
Джерело:  Київ24

Командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Микола Зінько наголосив, що російські загарбники уже близько двох місяців не можуть просунутися на захід біля окупованого Бахмута завдяки успішній обороні українських воїнів.

Головні тези:

  • Українські воїни успішно тримають оборону поблизу Бахмута, не дозволяючи російським загарбникам просуватися далі.
  • Командир наголосив на ефективності оборони та постійному підтриманні боєздатності українських сил в цьому районі.
  • Заступник командира Третьої штурмової бригади вказав на складність ситуації на фронті та попередив про небезпечний етап війни.

Біля Бахмута ситуація знаходиться під контролем українських сил

Перш за все, успіхом напевне можна назвати те, що ми стоїмо на тих рубежах, на яких стояли і місяць тому, і два. Тобто, саме у цьому і є якраз наш успіх, — наголосив Микола Зінько.

За словами командира, українські воїни продовжують оборонятися, а також не дають російським загарбникам просунутися ні на жоден метр української землі.

Захисник наголосив, що українська оборона в районі Бахмута дійсно ефективна.

Ми знищуємо ворога і забезпечуємо боєздатність, — додав Микола Зінько.

Окрім того, командир наголосив, що російські окупанти мають можливість ховатися у зеленій гущавині за щільним листям.

За його словами, у таких умовах вкрай непросто виявляти сили ворога, зокрема за допомогою тепловізійного квадрокоптера.

Що важливо знати про небезпечну ситуацію на фронті

Заступник командира Третьої штурмової бригади, екскомандир полку “Азов”, майор ЗСУ Максим Жорін в інтерв'ю Online.UA наголосив, що багато українців досі не розуміють, що насправді відбувається на фронті.

За його словами, наразі триває вкрай складний етап.

Наші підрозділи виснажуються, вони майже не відпочивають. Їх там інколи можуть поміняти місцями, щоб очухались люди. Але загалом ця ситуація дуже складна. І єдиний варіант зараз — це в жодному разі не можна вестись на всю цю ахінею типу: “Все! Треба зупинятися, треба перемовини!”. Не можна в жодному разі це робити. Це як в бійці: ти б’єшся, ти виснажений, але в тебе вибору немає, — зазначив Жорін.

Окрім того, він спрогнозував, яким може бути потенційний фінал переговорів України та РФ.

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