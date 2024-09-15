Чого далі очікувати від Путіна — попередження Зеленського

На переконання українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін та його союзники-диктатори можуть провести розподіл світу, якщо їх не зупинити просто зараз.

Зеленський закликає світ не ігнорувати небезпеку, що надходить від Путіна

Як зауважив глава держави, "війна змінила всіх нас", однак також вкрай важливо, щоб ця війна могла змінити Європу та світ.

Вони повинні розуміти, що війна близько. Інакше, якщо вона не змінить Європу і світ, якщо світ цього не зрозуміє — що ми повинні жити у єдності — в іншому разі Путін чи схожі на нього хлопці, ви знаєте їх, можуть розділити світ і з’їсти його частини як пиріг. Володимир Зеленський Президент України

Український лідер звернув увагу, що наразі Україні дуже потрібна ця єдність Європи та світу, щоб не дати можливість Росії перемогти.

Володимир Зеленський плекає надію, що ця війна змінила свідомість людей, і змінила свідомість лідерів світових країн.

За словами глави держави, Україна повинна отримати необхідну свободу у використанні західної зброї та має здобути вигідні позиції на полі бою, аби мати сильні позиції на потенційних переговорах з Росією.

Що відомо про план перемоги України

Володимир Зеленський вперше поділився інформацією про те, що цей план наразі складається з чотирьох основних пунктів.

Окрім того, наголошується, що є ще один — додатковий — він стосується післявоєнного періоду.

Насамперед Зеленський ознайомить Джо Байдена з цим планом, щоб дізнатися про його реакцію.

Мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Поширити

Як пояснив Зеленський, якщо очільник Білого дому оцінить і підтримає вказаний план, а також запропонує щось своє, то команда українського лідера одразу почне його втілювати в життя.