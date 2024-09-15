Чего дальше ждать от Путина — предупреждение Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин и его союзники-диктаторы могут провести раздел мира, если их не остановить прямо сейчас.

Зеленский призывает мир сплотиться

Как заметил глава государства, "война изменила всех нас", однако крайне важно, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.

Они должны понимать, что война близко. Иначе, если она не изменит Европу и мир, если мир этого не поймет — что мы должны жить в единстве — в противном случае Путин или похожие на него ребята, вы знаете их, могут разделить мир и съесть частями как пирог. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас Украине очень нужно это единство Европы и мира, чтобы не дать России победить.

Владимир Зеленский питает надежду, что эта война изменила сознание людей и изменила сознание лидеров мировых стран.

По словам главы государства, Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.

Что известно о плане победы Украины

Владимир Зеленский впервые поделился информацией о том, что этот план состоит из четырех основных пунктов.

Кроме того, указано, что есть еще один — дополнительный — он касается послевоенного периода.

В первую очередь Зеленский ознакомит Джо Байдена с этим планом, чтобы узнать его реакцию.

Речь о безопасности, речь о геополитическом месте Украины, речь об очень сильной военной поддержке, которая должна быть доступна для нас. И о том, что мы должны свободно решать, как использовать ту или иную вещь. Речь идет о решениях по экономической поддержке, но которые, думаю, будут интересны. Но, я думаю, что это главное. Мы готовы. Поделиться

Как заявил Зеленский, если глава Белого дома оценит и поддержит указанный план, а также предложит что-то свое, то команда украинского лидера сразу начнет его претворять в жизнь.