Чего дальше ждать от Путина — предупреждение Зеленского

По мнению украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин и его союзники-диктаторы могут провести раздел мира, если их не остановить прямо сейчас.
Главные тезисы
- Зеленский предупреждает о планах Путина и его приспешников.
- Украине необходимо единство Европы и мира для победы в войне.
- План победы Украины включает четыре основных пункта, а также пункт о послевоенном периоде.
Зеленский призывает мир сплотиться
Как заметил глава государства, "война изменила всех нас", однако крайне важно, чтобы эта война могла изменить Европу и мир.
Украинский лидер обратил внимание на то, что сейчас Украине очень нужно это единство Европы и мира, чтобы не дать России победить.
Владимир Зеленский питает надежду, что эта война изменила сознание людей и изменила сознание лидеров мировых стран.
По словам главы государства, Украина должна получить необходимую свободу в использовании западного оружия и получить выгодные позиции на поле боя, чтобы иметь сильные позиции на потенциальных переговорах с Россией.
Что известно о плане победы Украины
Владимир Зеленский впервые поделился информацией о том, что этот план состоит из четырех основных пунктов.
Кроме того, указано, что есть еще один — дополнительный — он касается послевоенного периода.
В первую очередь Зеленский ознакомит Джо Байдена с этим планом, чтобы узнать его реакцию.
Как заявил Зеленский, если глава Белого дома оценит и поддержит указанный план, а также предложит что-то свое, то команда украинского лидера сразу начнет его претворять в жизнь.
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