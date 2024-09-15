Захарова опозорилась из-за нелепого образа и приплела к этому украинцев — фото

Скандальная российская дипломат Мария Захарова всегда "славилась" своим странным эпатажным стилем, однако на этот раз она превзошла саму себя, продемонстрировав публике тотальную безвкусицу. Более того, приспешница Путина не забыла на этом фоне вспомнить об Украине.

Захарова объяснила "символизм" ее нового аксессуара

Представительница МИД России Мария Захарова посетила одно из мероприятий с гигантским красным аксессуаром, который визуально напоминал розу.

Что интересно, дипломатке пришлось придумывать "символизм" броши, поскольку никто из собравшихся не мог понять, зачем было использовать в образе эту нелепую вещь.

Роспропагандисты поинтересовались у приспешницы Путина, был ли выбор такого аксессуара случайным.

Не нужно искать скрытых смыслов. Смысл только один — это, по моему мнению, просто эстетика, — сначала заявила Захарова. Поделиться

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Однако на таком лаконичном ответе представительница МИД РФ не остановилась.

Захарова также начала утверждать, что иногда использует аксессуары с национальной символикой, однако, мол, это происходит только тогда, когда она должна участвовать в мероприятиях, посвященных государственным праздникам или важным историческим событиям.

Но, конечно, красный цвет сейчас, по-моему, самый актуальный, чтобы наши недруги понимали, что мы настроены решительно, — добавила дипломатка, цинично намекнув на украинский народ и красный цвет крови невинных людей, которую россияне ежедневно проливают во время своей захватнической войны. Поделиться

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