Захарова опозорилась из-за нелепого образа и приплела к этому украинцев — фото

Скандальная российская дипломат Мария Захарова всегда "славилась" своим странным эпатажным стилем, однако на этот раз она превзошла саму себя, продемонстрировав публике тотальную безвкусицу. Более того, приспешница Путина не забыла на этом фоне вспомнить об Украине.
Главные тезисы
- Мария Захарова шокировала всех странным образом во время публичного мероприятия.
- Красный аксессуар в виде розы вызвал много вопросов у интернет-пользователей.
- Дипломатка пыталась объяснить символизм аксессуара, заявляя, что это просто эстетика, но впоследствии цинично намекнула на украинцев из-за красного цвета, связанного с кровью невинных людей и войной.
Захарова объяснила "символизм" ее нового аксессуара
Представительница МИД России Мария Захарова посетила одно из мероприятий с гигантским красным аксессуаром, который визуально напоминал розу.
Что интересно, дипломатке пришлось придумывать "символизм" броши, поскольку никто из собравшихся не мог понять, зачем было использовать в образе эту нелепую вещь.
Роспропагандисты поинтересовались у приспешницы Путина, был ли выбор такого аксессуара случайным.
Однако на таком лаконичном ответе представительница МИД РФ не остановилась.
Захарова также начала утверждать, что иногда использует аксессуары с национальной символикой, однако, мол, это происходит только тогда, когда она должна участвовать в мероприятиях, посвященных государственным праздникам или важным историческим событиям.
Как на абсурдный образ Захаровой отреагировали пользователи сети:
Посмотрите на это безобразное лицо российской дипломатии — жаль, что за брошью его до сих пор видно;
Боже, какое безвкусие!;
Такую дичь могла придумать только Захарова;
Как говорят в народе: ужасный человек ужасен во всем… Хотя… трудно назвать вот это создание человеком;
Какое же оно…. странное существо;
Они с Лавровым очень похожи — уровнем красоты своего “лица”;
Мария, которая не должна была родиться — это ошибка природы.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-